La marque de détergent offre des remboursements pour presque tous les produits après les rappels

La marque de détergent de luxe The Laundress propose désormais des remboursements pour la quasi-totalité de ses produits.

Cette décision fait suite au rappel, le 1er décembre, d’une large liste de détergents à lessive, d’adoucissants et de produits de nettoyage ménagers, en raison du risque d’exposition aux bactéries. Le 17 novembre, The Laundress a conseillé aux clients de cesser immédiatement d’utiliser tous ses produits en raison de problèmes de bactéries.

Selon Santé Canada, au moins 11 consommateurs ont signalé des infections à pseudomonas. Selon les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis, la bactérie pseudomonas se trouve couramment dans le sol et l’eau et peut provoquer des infections pulmonaires et sanguines.

Dans une mise à jour du 27 décembre, The Laundress a annoncé qu’elle étendait l’éligibilité au remboursement à presque tous ses produits.

“Compte tenu de ce qui précède, nous avons décidé de prendre des mesures supplémentaires pour commencer à redémarrer The Laundress avec un engagement renouvelé envers la qualité des produits en mettant en œuvre un large retrait de produit”, a déclaré la société dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux. “Vous pouvez désormais demander le remboursement de presque tous les produits de The Laundress en votre possession et vous en débarrasser, y compris les produits qui ne faisaient pas partie du rappel du 1er décembre.”

L’avis du 27 décembre a également exhorté les clients à cesser d’utiliser les assouplissants de la marque, qui peuvent contenir de faibles niveaux d’oxyde d’éthylène, un gaz inflammable potentiellement nocif.

Les instructions de remboursement et une liste complète des produits éligibles au remboursement sont disponibles sur thelaundressrecall.com.

“Nous nous excusons profondément pour cette situation et vous remercions de votre patience”, indique le communiqué du 27 décembre. “Nous sommes impatients de réintroduire The Laundress avec des produits qui réaffirment notre engagement envers les normes les plus élevées de sécurité et de qualité pour les consommateurs.”