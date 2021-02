Pour le pilote amateur et consultant en marque Akshay Sharma, une entreprise qui a commencé dans un moment fortuit – quand il ne pouvait pas trouver une réplique en bois d’une hélice d’avion vintage qu’il voulait comme accessoire de décoration pour sa maison nouvellement construite – rapporte maintenant des dividendes mondiaux.

Sa marque de décoration de boutique, WoodFeather, a été choisie par la franchise Top Gun de Paramount Pictures, avec Tom Cruise, pour concevoir, créer et vendre, dans le monde entier, des hélices inspirées de Maverick, le prochain film de la série à succès.

Il y a deux ans, lorsque Sharma est tombé sur un article sur Maverick, qui sortira en juillet 2021, quelque chose a cliqué dans sa tête. «J’ai senti la chair de poule monter dans mes bras. Cela aurait été une occasion manquée si je n’avais pas fait quelque chose avec Top Gun », dit-il, l’excitation palpable dans sa voix. Plusieurs perturbations – causées par les manifestations de Black Lives Matter et la pandémie COVID – plus tard, les hélices de décoration d’art en teck de Birmanie ont été lancées sur le site Web de WoodFeather, d’où elles peuvent être commandées.

Il faut une pure audace pour que quelqu’un puisse croire qu’il peut travailler avec Tom Cruise et l’équipe Paramount sans connaître une âme dans l’entreprise. Il faut de la ténacité pour y arriver.

«J’ai réalisé quelques pièces expérimentales, je les ai tweetées et j’ai tagué le pseudo Twitter officiel de Paramount, déclarant que je suis un fanboy, présentant ce que j’avais fait et demandant s’ils avaient un bureau en Inde.» Une personne du bureau de Los Angeles a transmis le tweet et son contact à Bhavik Vora, PDG de Black White Orange, qui est le partenaire de merchandising de Paramount en Inde. «D’ailleurs, j’avais vendu une hélice à Adik Mehta, le responsable de la conception de son entreprise, et il l’avait apportée au bureau pour l’afficher.

Tous les segments de ce Rubik Cube se sont parfaitement mis en place et Vora a demandé à Sharma de faire un pitch, qui est d’abord allé à l’équipe de Paramount à Singapour, puis à LA, et enfin à Tom Cruise, qui est impliqué dans toutes les décisions liées à l’un des plus riches du cinéma. et les plus grandes propriétés franchisées.

La collection Maverick

Sharma a créé quatre designs frappants pour sa collection Top Gun, basés soit sur les personnages du film, soit sur les avions fantaisistes qui y figurent. «Il y en a un inspiré du casque bleu, à rayures blanches et rouges, porté par Maverick», dit-il. Tout, de la couleur, les décalcomanies et les célèbres dialogues de films ont été traduits dans le design de l’hélice. «Pour une autre pièce, Wingman, nous avons pris des patchs individuels des huit pilotes de la Top Gun Academy et les avons mis sur l’hélice. Parmi les pièces marquantes se trouve le F / A-18, inspiré de l’avion de combat que Tom fait voler dans le film. La quatrième pièce a P-51D – un avion vintage qu’il pilote comme passe-temps dans le film – comme muse. L’avion, d’ailleurs, est l’avion de Tom.

Chacune des œuvres d’art mural sera fabriquée à la main à partir de teck de Birmanie récupéré sur d’anciens ponts, structures, voies ferrées ou achetés aux enchères. Il est interdit de vendre du teck de Birmanie à partir d’un arbre existant ou de faire pousser des arbres pour récolter le bois et seuls les vieux morceaux récupérés sont disponibles. Le processus de fabrication artisanale dure six à sept semaines. Le prix des hélices est compris entre 1100 et 1200 USD, selon la complexité de la conception.

Le monde décalé de la décoration aéronautique

Pour Sharma, la passion du vol est bouclée. «Mon entreprise de design est inspirée par mon amour pour les avions. Ils sont essentiellement calqués sur les avions de la Première Guerre mondiale ou d’avant la Première Guerre mondiale, qui étaient propulsés par des hélices en bois. Je prends la liberté créative de travailler avec certains types de bois qui n’étaient jamais utilisés pour fabriquer des hélices à l’époque, juste pour que les œuvres d’art soient magnifiques. La collection classique d’aspect vintage est fabriquée à partir de bois comme l’érable et l’acajou. En contraste frappant, la collection Signature, avec des hélices peintes funky.

Pour assurer une personnalisation complète, Sharma, qui est le designer, chef de marque et marketeur de WoodFeather, jongle avec ses clients pour comprendre ce qu’ils recherchent et où ils sont susceptibles d’afficher l’hélice. «Parfois, ils demandent que leur nom soit gravé dessus, parfois c’est une date ou une signature importante. Ils le traitent comme un héritage.

Les hélices de déclaration sont généralement commandées par des passionnés de vol ou des propriétaires de maisons de luxe à la recherche d’un objet d’art inhabituel. Plusieurs de ses clients sont basés à l’international, même si l’envoi d’une pièce à l’étranger est un processus fastidieux, l’obligeant à remplir plus de 25 formulaires. Mais le marché est lucratif et Sharma espère que sa collection Top Gun sera sa carte de visite pour de plus grandes entreprises sur les marchés mondiaux.

A l’international, le décor aéronautique est une chose mais en Inde, il est encore considéré comme plutôt décalé. Sharma a oublié le nombre de fois où les gens ont confondu les hélices avec des ventilateurs de plafond lors des expositions de design auxquelles il présente. Après la collaboration Top Gun, la perception changera, espérons-le.