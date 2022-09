La marque de beauté de Priyanka Chopra attire des fans à Bollywood ; les produits sont un succès auprès des familles de ses co-stars Hrithik Roshan, Abhishek Bachchan et plus [Exclusive]

Priyanka Chopra s’est implantée à Hollywood depuis quelques années maintenant et est probablement le seul acteur indien à avoir fait sa marque dans Hollywood après tant de tentatives infructueuses depuis des décennies. Cela dit, alors que Priyanka Chopra est régulièrement coulé en A-grade Films hollywoodiens dans des rôles de premier plan, ses apparitions au cinéma n’ont pas vraiment mis le feu à l’industrie, à vrai dire. Cela ne veut pas dire qu’ils n’ont pas tous été louables, juste qu’elle a attiré plus d’attention à Hollywood avec ses interviews, ses apparitions à divers événements ou ses modèles commerciaux. En parlant de modèles économiques, PriyankaAnomaly Hair Care de est un grand succès auprès de ses partenaires de Bollywood à la maison.

La marque de beauté de Priyanka Chopra, moteur de ses actions mondiales

Alors que Priyanka Chopra est devenue une grande marque hollywoodienne, ce ne sont pas seulement ses films, mais aussi ses entreprises commerciales intelligentes qui augmentent ses stocks, par exemple comment son dernier produit est un grand succès auprès des vedettes de Bollywood et de leurs proches. . Her Anomaly Hair Care est désormais l’un des produits de beauté les plus vendus, ses shampooings et sérums capillaires étant achetés dix-neuf à une douzaine.

Les costars de Bollywood de Priyanka Chopra sont ses clients réguliers

En fait, une source d’information sur le divertissement bien placée a informé en exclusivité BollywoodLife que plusieurs des familles des costars de Bollywood de Priyanka Chopra et d’autres gros bonnets de Bollywood sont des clients réguliers de ses produits de la mère de Hrithik Roshan, Aishwarya Rai et d’autres dames de la famille d’Abhishek Bachchan à Sonali Bendre. , Neena Gupta et Masaba Gupta parmi tant d’autres. Ils ne jurent que par ses produits qu’ils leur ont également laissé des critiques élogieuses.

Les fans de Priyanka Chopra lui donnent de l’amour

Au plus tôt PeeCee avait précédemment fait l’annonce de Anomalie, que ses fans ont inondé la section des commentaires d’éloges. Un utilisateur a écrit: “Je ne peux pas expliquer à quel point je suis si fier de toi ma belle superstar internationale Cindrella. Tu rends toujours l’Inde fière et tu écris toujours l’histoire, je suis si fier de toi et je t’aime vraiment tellement”, tandis qu’un autre a commenté: “Vous n’êtes qu’une icône de la beauté.” Un troisième a ajouté : “J’adore ça”, et ainsi de suite…