La marque d’accessoires en cuir haut de gamme Mon Purse est la dernière entreprise à s’effondrer sous la pression économique du COVID-19.

Mon Purse, fondée il y a six ans par l’entrepreneur de mode et ancienne directrice des ventes publicitaires Lana Hopkins, a nommé des liquidateurs de Wexted Advisors plus tôt cette semaine et a immédiatement cessé ses activités.

La société de sacs à main personnalisables a élargi sa gamme de produits en cuir pour inclure des portefeuilles, des passeports, des étuis de téléphone et des sacs fourre-tout, offrant aux clients plus de 10 millions d’options de design pour créer leurs propres looks personnalisés.

La célèbre marque de maroquinerie personnalisable haut de gamme Mon Purse s’est effondrée (photo)

Lana Hopkins (photo) a déclaré qu’elle était « extrêmement déçue » par la fermeture de son entreprise précédente

Il a été rapporté qu’au cours des quatre premières années de la marque, son chiffre d’affaires annuel dépassait plus de 10 millions de dollars.

Mais au milieu des fermetures de Covid et de l’incertitude des consommateurs, la marque n’a pas pu survivre à la pandémie de 2020.

Initialement lancée en ligne, la société a deux histoires de boutique en Australie et des boutiques en magasin à Myer, Bloomingdales à New York et Selfridges à Londres – qui sont maintenant toutes obligées de fermer.

Malgré le pic de la marque en 2016 avec les sacs à main vus sur des célébrités telles que Margo Robbie, Lana Hopkins a quitté la marque en 2018 en raison de différences d’opinions présumées sur la direction stratégique de Mon Purse.

L’ancienne patronne a exprimé sa tristesse face à la fermeture de Mon Purse, déclarant au Sydney Morning Herald qu’elle était « extrêmement déçue » de voir l’effondrement de son ancienne entreprise, notant que c’était un mauvais résultat pour ses employés, ses investisseurs et ses clients.

La marque haut de gamme offrirait aux clients 10 millions de possibilités de conception pour personnaliser leurs propres sacs à main, sacs, fourre-tout et portefeuilles (photo)

Le site Web de Mon Purse indique sur la page d’accueil qu’ils seront de nouveau en ligne sous peu (photo)

L’entreprise est dirigée par l’unique directeur Andrew Snub, qui est devenu la plus grande partie prenante lorsque Mme Hopkins a vendu sa part.

Selon la SMH, on ne sait pas si les investisseurs tels que le co-fondateur d’Airtasker Jonathan Lui et le fondateur de Catch Gabby Leibovich aux côtés de 24 autres recevront un retour sur la fermeture de l’entreprise.

Le site Web de Mon Purse dit: « Nous sommes en cours de maintenance, nous serons de retour en ligne sous peu ».

La société a publié pour la dernière fois sur son Instagram en octobre et a offert de 40 à 60% d’articles à prix plein depuis avril de cette année, les grosses ventes devenant plus fréquentes ces derniers mois.

Mon Purse a été contacté pour commenter.