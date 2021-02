Tante Jemima a un nouveau nom. Quaker Oats rebaptise la vénérable marque de crêpes sous le nom de Pearl Milling Company.

La marque PepsiCo a annoncé mardi le nouveau nom et le nouveau logo, près de huit mois après que la société a annoncé qu’elle retirerait tante Jemima de l’emballage de sa marque de mélanges de sirop et de crêpes parce qu’elle était « basée sur un stéréotype racial ».

En juin 2020, la marque de petit-déjeuner a annoncé son intention de revoir l’imagerie des produits et de changer de nom à la suite des appels renouvelés en faveur de l’égalité raciale.

Les mélanges à crêpes, sirops, semoule de maïs, farine et gruau de marque Pearl Milling Company devraient commencer à arriver dans les magasins en juin 2021. Les produits continueront d’être disponibles sous le nom de tante Jemima sans l’image du personnage jusqu’en juin, a déclaré Pepsi dans un communiqué de presse.

Les filtres de zoom ont mal tourné:Les filtres de zoom ont mal tourné: un avocat dit au juge « Je ne suis pas un chat » lors d’un accident de filtre de chaton

Fermetures de magasins Sears et Kmart:Les fermetures de magasins Sears et Kmart se poursuivent. Votre établissement ferme-t-il en 2021? Consultez la liste.

Cette décision, considérée depuis longtemps par les experts, les historiens et certains consommateurs, était la première d’une série d’annonces de changement de marque qui ont grandi pour inclure Uncle Ben’s, Mme Butterworth’s, Cream of Wheat et Eskimo Pie.

La société mère d’oncle Ben, Mars Inc., a dévoilé le nouveau nom de la marque de riz en septembre dernier: Ben’s Original. À l’époque, Mars avait déclaré que des emballages portant le nouveau nom arriveraient dans les magasins l’année prochaine.

La première image de tante Jemima était basée sur Nancy Green, originaire du Kentucky, une esclave de l’époque de la guerre civile du mont Sterling, selon le Louisville Courier-Journal, qui fait partie du réseau USA TODAY.

Cette histoire sera mise à jour.

Suivez Kelly Tyko, journaliste d’USA TODAY, sur Twitter: @KellyTyko