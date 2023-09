La marque abordable CMF by Nothing est officiellement lancée en Inde le 26 septembre

Le PDG de Nothing, Carl Pei, a présenté la nouvelle sous-marque abordable CMF by Nothing début août, et peu de temps après, il a enregistré une prochaine montre intelligente et une paire de véritables écouteurs sans fil en Inde. Puis, à la fin du mois dernier, une énorme fuite a révélé les trois premiers produits qui seront commercialisés sous ce nouveau nom.

Cette fuite avait également une date d’annonce pour le trio smartwatch, écouteurs et chargeur : le 26 septembre. Et aujourd’hui, Nothing lui-même l’a confirmé, du moins pour le marché indien. Le mot vient directement de Manu Sharma, vice-président et directeur général de Nothing India. C’est donc aussi officiel que possible.

A noter à votre agenda, lancement de CMF by Nothing le 26 septembre. pic.twitter.com/3bg3TFsZkU – Manu Sharma (@buildingnothing) 14 septembre 2023

Sharma n’a (encore) teasé aucun appareil, mais le slogan CMF by Nothing est visible dans son post sur X : « Wonderful by design ». Il est donc clair que le design jouera un rôle essentiel dans la gamme CMF, aux côtés bien sûr du prix abordable. Et d’après ce que nous avons vu dans la fuite susmentionnée, les premiers produits qui sortiront feront certainement tourner les têtes grâce à leurs choix de couleurs audacieux, principalement.

Reste à savoir si le lancement du 26 septembre sera réservé au marché indien, car c’est le seul endroit où nous avons vu les accessoires déjà certifiés jusqu’à présent, ou s’il aura une portée mondiale. À bien y penser, c’est une excellente question pour la sous-marque CMF by Nothing dans son intégralité – nous ne savons pas encore à quoi nous attendre, du point de vue de la distribution, mais nous supposons que tout sera clair le 26 septembre, alors restez accordé.