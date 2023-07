La Marocaine Benzina devient la première joueuse senior de la Coupe du monde féminine à concourir en hijab

Adélaïde, Australie (AP) – En entrant sur le terrain contre la Corée du Sud lors du deuxième match de la Coupe du monde féminine du Maroc, la défenseuse Nouhaila Benzina est entrée dans l’histoire en tant que première joueuse à porter le hijab lors d’une compétition mondiale de haut niveau.

Une interdiction de la FIFA de jouer avec des couvre-chefs religieux dans ses matchs sanctionnés pour des « raisons de santé et de sécurité » a été annulée en 2014 après le plaidoyer d’activistes, d’athlètes et de responsables gouvernementaux et de football.

« Je n’ai aucun doute que de plus en plus de femmes et de filles musulmanes regarderont Benzina et seront vraiment inspirées – pas seulement les joueuses, mais je pense que les décideurs, les entraîneurs, les autres sports également », a déclaré Assmaah Helal, co-fondatrice. du Réseau des femmes musulmanes dans le sport.

Benzina joue au football de club professionnel pour l’Association des sports des forces armées royales – huit fois championne en titre de la meilleure ligue féminine du Maroc. Elle n’a pas disputé la première défaite 6-0 du Maroc contre l’Allemagne à Melbourne et a dû attendre six jours pour enfin faire ses débuts dans le match du Groupe H à Adélaïde.

Le Maroc est la première nation arabe ou nord-africaine à se qualifier pour la Coupe du monde féminine.

« Nous sommes honorés d’être le premier pays arabe à participer à la Coupe du monde féminine », a déclaré la capitaine marocaine Ghizlane Chebbak avant le tournoi, « et nous pensons que nous devons assumer une grande responsabilité pour donner une bonne image, montrer les réalisations de l’équipe marocaine.

