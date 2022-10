La Marmion Academy accueillera deux journées portes ouvertes pour les garçons de la 5e à la 8e année – Shaw Local

Marmion Academy, une école secondaire préparatoire au collège catholique pour jeunes hommes, organisera deux journées portes ouvertes pour les garçons de la 5e à la 8e année et leurs familles à 18 h 30 le mercredi 19 octobre et à 13 h le dimanche 6 novembre au 1000 Butterfield Road à Aurore.

Selon un communiqué de presse, les journées portes ouvertes présenteront les avantages d’une éducation Marmion, qui repose sur trois piliers : la spiritualité, les études et le leadership. Les futurs étudiants rencontreront également des membres de l’administration, du corps professoral et des étudiants actuels avant et à la fin des visites guidées.

Pour RSVP ou en savoir plus, visitez marmion.org/openhouse. Tous ceux qui se préinscrivent en ligne seront inscrits pour gagner un bon de scolarité Marmion d’une valeur de 500 $.