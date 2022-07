La Marine utilisera un navire de guerre expérimental pour tester des systèmes autonomes

Un navire de guerre expérimental a été dévoilé par la Royal Navy pour tester des technologies de pointe, y compris des systèmes autonomes.

Le XV (navire expérimental) Patrick Blackett est arrivé à la base navale de Portsmouth plus tôt cette semaine.

Le navire de 138 pieds (42 m) a été converti à partir d’un navire de ravitaillement rapide Damen 4008 construit aux Pays-Bas et peint en noir mat avec l’insigne X01 sur le côté.

Le XV (navire expérimental) Patrick Blackett est arrivé à la base navale de Portsmouth mercredi 27 juillet. (Ben Mitchell/fil PA)

Les experts en innovation de la Marine, NavyX, utiliseront le navire de 270 tonnes pour tester de nouveaux systèmes sans avoir à immobiliser l’un des plus petits navires de guerre de la flotte.

Un porte-parole a déclaré: «Il sera utilisé par les experts en expérimentation et innovation de la Marine, NavyX, qui ont piloté l’innovation dans tout le service et testé de nouvelles technologies, kits et concepts, les faisant passer rapidement en première ligne.

«Le navire, avec un équipage de cinq membres du personnel de la Royal Navy, disposera d’un élément« plug and play »pour prendre en charge le nouveau concept de Pods (Persistently Operationally Deployed Systems) de la Marine, ce qui signifie qu’il peut être adapté aux essais ou expériences spécifiques qu’il transporte. out, y compris les tests de drones et de navires autonomes et la prise de décision par l’IA.

“Il aura également des points de sécurité pour conteneurs sur le pont de travail afin qu’une gamme de charges utiles puisse être embarquée, offrant une flexibilité et une approche moderne des tests.”

NavyX prévoit que le XV Patrick Blackett participe aux exercices de la Royal Navy et de l’Otan, avec la possibilité qu’il soit mis à niveau pour exécuter une technologie autonome.

Le XV (navire expérimental) Patrick Blackett qui sera utilisé par le bras d’innovation de la Royal Navy, NavyX, pour tester une technologie de pointe. (Ben Mitchell/fil PA)

Le colonel Tom Ryall, chef de NavyX, a déclaré : « L’arrivée de ce navire est un moment charnière pour la capacité de NavyX à fournir une production pour la Royal Navy.

“Elle nous donnera une plus grande flexibilité pour expérimenter de nouvelles capacités militaires et accélérer la mise en place de nouvelles technologies, kits et concepts en première ligne.”

Le navire porte le nom de l’ancien marin et physicien Patrick Blackett, qui a remporté le prix Nobel de physique en 1948.

Il a servi dans la Royal Navy pendant la Première Guerre mondiale et a apporté une contribution majeure à la Seconde Guerre mondiale, en donnant des conseils sur la stratégie militaire, et est devenu le premier directeur de la recherche opérationnelle de l’amirauté.