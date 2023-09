La marine publie des réprimandes écrites pour un déversement de carburant qui a rendu 6 000 personnes malades à la base de Pearl Harbor

HONOLULU (AP) — La Marine a adressé jeudi des réprimandes écrites à trois officiers militaires désormais à la retraite pour leur rôle dans le déversement de carburéacteur dans l’eau potable de Pearl Harbor en 2021, mais n’a pas licencié, suspendu, réduit la solde ou réduit le grade de personne pour l’incident.

Le déversement provenant de l’installation de stockage de carburant en vrac de Red Hill a empoisonné des milliers de familles de militaires et continue de menacer la pureté de l’approvisionnement en eau d’Honolulu.

Le secrétaire à la Marine, Carlos Del Toro, a adressé des lettres de censure aux trois contre-amiraux, a indiqué la Marine dans un communiqué de presse. Il a également révoqué les décorations militaires personnelles décernées à cinq contre-amiraux, trois capitaines et un commandant.

« Assumer la responsabilité est une étape vers le rétablissement de la confiance dans nos relations avec la communauté », a déclaré Del Toro dans un communiqué.

Le déversement « n’était pas acceptable » et la Marine continuera « à prendre toutes les mesures nécessaires pour identifier et remédier à ce problème », a-t-il déclaré.

Une enquête de la Marine conclue l’année dernière une série d’erreurs a provoqué une fuite de carburant dans un puits qui alimentait en eau les logements et les bureaux dans et autour de la base commune Pearl Harbor-Hickam. Environ 6 000 personnes ont souffert de nausées, de maux de tête, d’éruptions cutanées et d’autres symptômes.

L’enquête a conclu qu’une erreur de l’opérateur avait provoqué la rupture d’un tuyau lors du transfert de carburant entre les réservoirs le 6 mai 2021, entraînant un déversement de 21 000 gallons (80 000 litres). La majeure partie de ce liquide s’est écoulée dans une conduite d’extinction d’incendie et y est restée pendant six mois, provoquant l’affaissement de la conduite. Un chariot a ensuite percuté la conduite tombante le 20 novembre, libérant 20 000 gallons (75 700 litres) de carburant qui sont entrés dans un drain français et dans le puits d’eau potable.

Le l’épisode a bouleversé les gens à Hawaïy compris des anciens combattants, des écologistes, des autochtones hawaïens, des libéraux et des conservateurs.

Après des mois de résistance, l’armée a accepté un ordre de l’État d’Hawaï visant à vider les chars de la Seconde Guerre mondiale. L’entreprise a passé l’année dernière à réparer l’équipement de l’installation afin d’évacuer le carburant en toute sécurité à partir du mois prochain. Il s’attend à terminer avant le 19 janvier.

Trois officiers ont reçu des lettres de censure de Del Toro : le contre-amiral à la retraite Peter Stamatopoulos, qui était commandant du Commandement des systèmes d’approvisionnement naval lors des déversements de mai et novembre ; Contre-amiral (à la retraite) John Korka, qui était commandant du Navy Facilities Engineering Command Pacific avant les deux déversements ; et le contre-amiral (à la retraite) Timothy Kott, qui était le commandant de la région navale d’Hawaï lors du déversement de novembre.

Le sénateur américain Mazie Hirono, démocrate d’Hawaï, a déclaré dans un communiqué qu’une véritable responsabilité dans la catastrophe nécessiterait que la marine s’attaque aux « échecs systémiques de commandement et de contrôle et au manque d’attention requise aux infrastructures ».

Elle a noté que l’enquête de la Marine a révélé qu’une culture de complaisance, un manque de pensée critique et un manque de communication en temps opportun avaient contribué au déversement.

« Je n’ai pas encore vu de preuves suffisantes que les dirigeants de la Marine traitent ces problèmes à l’échelle du service avec le sérieux ou l’urgence qu’ils exigent », a déclaré Hirono dans un communiqué.

Hirono, qui est membre de la commission sénatoriale des forces armées, a déclaré qu’elle continuerait à faire pression sur la Marine pour qu’elle procède à ces changements systémiques.