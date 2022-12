La Marine nommera son navire après les batailles de la Marine à Fallujah, en Irak

WASHINGTON (AP) – Le prochain navire d’assaut amphibie de la Marine portera le nom de la ville de Fallujah, qui a vu certaines des batailles les plus sanglantes de la guerre en Irak lorsque les Marines américains ont combattu les extrémistes d’Al-Qaida dans des combats meurtriers de maison en maison.

Le secrétaire à la Marine, Carlos Del Toro, a déclaré que l’USS Falloujah commémorerait ce qui est devenu connu sous le nom de “première et deuxième batailles de Falloujah”, suivant la tradition de nommer les navires d’assaut d’après les batailles du Corps des Marines ou d’autres premiers voiliers et porte-avions.

“C’est un honneur de commémorer les Marines, les soldats et les partenaires de la coalition qui ont combattu vaillamment et ceux qui ont sacrifié leur vie au cours des deux batailles de Fallujah”, a déclaré Del Toro dans un communiqué mardi.

Située à environ 65 kilomètres de Bagdad, la ville est devenue la base d’une insurrection sunnite anti-gouvernementale après l’invasion menée par les États-Unis en 2003 qui a renversé Saddam Hussein. Les militants d’Al-Qaida, qui se sont soulevés contre le gouvernement dominé par les chiites à Bagdad, ont mené deux batailles sanglantes avec les troupes américaines à Fallujah en 2004 qui ont tué plus de 100 Américains et blessé plus de 1 000.

La première bataille de Fallujah a été déclenchée par l’augmentation de la violence dans la ville, notamment la mort de cinq soldats américains touchés par une bombe en bordure de route et de quatre agents de sécurité travaillant pour Blackwater USA. Les entrepreneurs ont été tués et leurs corps incendiés. Deux des cadavres ont été suspendus à un pont et des photos du carnage ont été distribuées aux médias.

En réponse, les Marines se sont battus pendant des jours pour prendre le contrôle de la ville et, à un tournant, un véhicule de la Marine a été touché par une grenade propulsée par fusée tirée d’une mosquée, blessant cinq Marines. Les forces américaines ont convergé vers la mosquée et ont finalement tiré un missile Hellfire à la base de son minaret, et un avion de chasse F-16 a largué une bombe de 500 livres, tuant des dizaines de personnes et alimentant le sentiment anti-américain. En moins d’un mois, cependant, les forces américaines se sont retirées de Fallujah et ont remis le contrôle aux forces de sécurité irakiennes locales.

La deuxième bataille a eu lieu en novembre 2004 et a été une offensive aérienne et terrestre massive des forces américaines, ainsi que des troupes britanniques et irakiennes, pour prendre le contrôle de la ville. Des dizaines d’Américains et des centaines de militants ont été tués et de grandes parties de la ville ont été endommagées et détruites.

Un journaliste irakien de la ville à l’époque a déclaré à l’Associated Press : « Les gens ont même peur de regarder par la fenêtre à cause des tireurs embusqués. … Les Américains tirent sur tout ce qui bouge.″

Le général Richard Myers, qui est maintenant à la retraite mais qui était président des chefs d’état-major interarmées américains à cette époque, a déclaré que “des centaines et des centaines d’insurgés” avaient été tués et capturés. Il a dit que l’offensive de Fallujah était “très, très réussie” mais ne mettrait pas fin à l’insurrection.

“Si quelqu’un pense que Fallujah va être la fin de l’insurrection en Irak, cela n’a jamais été l’objectif, jamais notre intention, et même jamais notre espoir”, a-t-il déclaré.

Une décennie plus tard, la ville est redevenue un foyer meurtrier d’insurrection lorsque le groupe État islamique a pris le contrôle, commençant son éclair dramatique à travers l’Irak. Il a fallu près de deux ans, et l’entrée des forces américaines dans le pays pour reconstruire l’armée irakienne, pour reprendre la ville dans une étape cruciale vers l’éviction des militants de l’État islamique des principales villes irakiennes.

En plus d’annoncer le nom du navire, Del Toro a déclaré que le sponsor du futur USS Fallujah sera Donna Berger, qui est l’épouse du commandant de la marine, le général David Berger.

