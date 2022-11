La marine nigériane arrête un navire étranger et 27 membres d’équipage pour vol de pétrole

ABUJA, Nigeria – La marine nigériane a saisi un navire étranger et détenu 27 étrangers accusés d’opérer illégalement dans les eaux nigérianes et de tenter d’exporter du pétrole brut sans autorisation, a déclaré mercredi un haut responsable à l’Associated Press.

Certains des étrangers ont été interpellés mardi après avoir été accusés de “tentative de commerce d’exportation (de) pétrole brut sans licence ni autorisation”. Ils comprenaient 16 Indiens et ressortissants de cinq autres pays, dont le Sri Lanka et la Pologne, a déclaré Ayo-Vaughan.

Des étrangers accusés d’opérer illégalement sur le territoire maritime nigérian ont été arrêtés par le passé et les analystes affirment qu’ils travaillent souvent de connivence avec les résidents locaux.

Selon des experts, le Nigéria perd environ 470 000 barils de pétrole brut par jour à cause du vol chronique et du vandalisme des pipelines. Les forces de sécurité ont intensifié ces derniers mois la répression des coupables et les renseignements nécessaires pour découvrir leurs activités “sont maintenus”, a déclaré Ayo-Vaughan.