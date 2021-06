La marine ne prendra aucune mesure contre l’ex-SEAL Eddie Gallagher après avoir admis avoir tué un prisonnier irakien sur un podcast – RT USA News

La marine américaine a déclaré qu’elle n’engagerait pas d’action contre Eddie Gallagher – le SEAL désormais à la retraite qui a été accusé de crimes de guerre et innocenté plus tard en 2019 – après avoir semblé admettre avoir tué un captif irakien sur un podcast le mois dernier.

Un porte-parole militaire a déclaré que les commentaires de Gallagher ne justifiaient pas une enquête plus approfondie, déclarant mardi aux médias que la Marine n’était pas en mesure de justifier ses affirmations.

« Après un examen mené par la Marine, il a été déterminé que les déclarations de Gallagher n’étaient pas corroborées et aucune information substantielle n’a été trouvée pour justifier une enquête basée sur ces déclarations », a déclaré le commandant de la marine Courtney Hillson.





Gallagher – qui a été acquitté d’avoir poignardé à mort un prisonnier de guerre blessé lors d’une bataille à Mossoul, en Irak, ainsi que d’avoir tiré sur des civils non armés – est apparu sur le podcast ‘The Line’ en mai pour discuter de l’incident de Mossoul, affirmant que son unité avait intentionnellement tué le Un captif de 17 ans, qui aurait été un combattant de l’État islamique.

Alors qu’il soutenait qu’il « Je n’ai pas poignardé ce mec » l’ex-SEAL a dit « Nous avons tué ce type. Notre intention était de le tuer. Tout le monde était à bord », plus tard en ajoutant « Nous ne faisions aucun prisonnier. Ce n’était pas notre travail.

Lorsque l’hôte a demandé « Votre intention était de le tuer ? » Gallagher a déclaré qu’ils s’apprêtaient à « faites des scénarios médicaux sur lui jusqu’à sa mort. »

Ce mec est mort de tous les traitements médicaux qui ont été faits. Et il y avait beaucoup de traitements médicaux qui lui ont été faits.

Le secrétaire à la Défense Lloyd Austin a refusé de commenter les remarques de Gallagher, mais a déclaré que la Marine enquêterait. L’armée n’a offert aucune nouvelle information sur la question jusqu’à mardi.

Dans une interview accordée à Military.com plus tôt ce mois-ci, Gallagher a précisé davantage, affirmant que son unité avait tué le prisonnier par pitié, estimant qu’il aurait été torturé à mort par les forces irakiennes.

« Ce qu’ils allaient faire – ce qu’ils faisaient toujours – c’était le découper devant nous ou le torturer d’une manière ou d’une autre et le mutiler. Nous avons donc décidé de simplement le soigner à mort par des procédures médicales », dit-il, affirmant que les traitements étaient faits au profit du prisonnier.

Alors que Gallagher a finalement été innocenté des accusations de crimes de guerre les plus graves auxquelles il a été confronté – condamné uniquement pour avoir posé pour une photo avec le cadavre du combattant adolescent – ​​son cas a semé la controverse dans l’armée. Sa cour martiale a connu une tournure majeure lorsque son compatriote SEAL Corey Scott a brusquement changé son témoignage et a affirmé que c’était lui, et non Gallagher, qui avait tué le captif irakien. Un infirmier du peloton, Scott avait précédemment déclaré aux enquêteurs que Gallagher « était parfaitement d’accord pour tuer quiconque bougeait » mais s’est ensuite rétracté et a porté un coup sérieux au dossier des procureurs.

Gallagher a été condamné à quatre mois de prison pour la photo illicite, mais n’a purgé aucune peine supplémentaire après avoir passé des mois en détention dans l’attente de son procès. L’armée a envisagé des accusations de parjure pour Scott à la suite de son témoignage volte-face, mais a ensuite refusé de prendre des mesures.





