La marine libanaise aide à sauver 200 migrants du naufrage

BEYROUTH (AP) – Le Liban a envoyé samedi une force navale pour aider à sauver des dizaines de migrants d’un bateau qui coulait dans la mer Méditerranée un jour après avoir quitté la côte nord du Liban, a indiqué l’armée dans un communiqué.

La brève déclaration de l’armée indique que le navire transportait des personnes “qui tentaient de quitter illégalement les eaux territoriales libanaises”. Il a indiqué que trois bateaux de la marine libanaise et un de la force de maintien de la paix de l’ONU au Liban, connue sous le nom de FINUL, secouraient les quelque 200 migrants.

Des informations provenant de la ville septentrionale de Tripoli – la deuxième plus grande et la plus pauvre du Liban – ont indiqué que des hommes, des femmes et des enfants libanais, syriens et palestiniens se trouvaient sur le bateau qui a quitté le nord du Liban vendredi soir. Les habitants de la ville qui sont en contact avec les survivants ont déclaré que tout le monde à bord avait été secouru, une seule personne ayant été légèrement blessée.

Les forces de sécurité libanaises s’efforcent d’empêcher les migrants de se rendre en Europe à un moment où la petite nation est aux prises avec la pire crise économique et financière de son histoire moderne.

Un bateau bondé a chaviré le 21 septembre au large de Tartous, en Syrie, un peu plus d’un jour après avoir quitté le Liban. Au moins 94 personnes ont été tuées, dont au moins 24 enfants. Une vingtaine de personnes ont survécu et certaines sont toujours portées disparues.

Il s’agit de l’un des naufrages de navires les plus meurtriers en Méditerranée orientale ces dernières années, alors que de plus en plus de Libanais, de Syriens et de Palestiniens tentent de fuir le Liban à court d’argent vers l’Europe pour trouver des emplois et la stabilité.

Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a déclaré que les tentatives de migration maritime risquées depuis le Liban au cours de l’année écoulée avaient augmenté de 73%.

L’effondrement économique du Liban qui a commencé en octobre 2019 a laissé les trois quarts des 6 millions d’habitants du pays, dont un million de réfugiés syriens, vivre dans la pauvreté.

