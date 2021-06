La marine iranienne lance un nouveau destroyer et chasseur de mines indigène (VIDEO)

Lundi, lors d’une cérémonie au port de Bandar Abbas dans le golfe Persique, deux navires de guerre développés localement ont été lancés dans la mer. La cérémonie s’est déroulée en présence de hauts gradés des forces armées, dont le ministre de la Défense Amir Hatami.

L’agence de presse semi-officielle iranienne Mehr a déclaré que le destroyer Dena avait été conçu et construit par des experts du ministère de la Défense et de la Logistique des forces armées. Le navire entièrement iranien pèse plus de 1 300 tonnes et mesure 11 mètres de large et 94 mètres de long. Il a été équipé d’une variété de matériel indigène, y compris un canon de 76 mm, quatre missiles de croisière et deux lanceurs de torpilles, et dispose d’un pont d’atterrissage pour les hélicoptères.

#L’Iran‘s Navy a ajouté ce matin deux nouveaux navires de guerre à sa flotte : un destroyer lance-missiles de fabrication locale DENA et SHAHIN, un dragueur de mines. pic.twitter.com/dj5QaHwwvQ – Le panneau A/I PSF (@AIBoardPSF) 14 juin 2021

Bien qu’il soit classé comme un « destructeur » en Iran, le Dena est considérablement plus petit que ses analogues occidentaux. Par exemple, les destroyers de la classe Daring de la Royal Navy britannique mesurent 152 mètres de long et ont un déplacement de 7 350 à 8 500 tonnes. La taille du Dena est plus comparable à celle d’un patrouilleur hauturier de classe fluviale de la Royal Navy. Le navire de guerre iranien est le quatrième de sa catégorie à être lancé.

Le chasseur de mines Shahin, signifiant faucon, a une longueur de 33 mètres et une largeur de 11 mètres. Le navire participera aux opérations concernant le suivi et l’élimination des mines.

Jeudi la semaine dernière, la marine iranienne a annoncé que deux navires, tous deux développés localement, avaient atteint l’océan Atlantique pour la première fois, après un voyage de près de 6 000 milles marins.

Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a déclaré que la présence des deux navires dans l’Atlantique, au milieu des informations selon lesquelles ils se rendaient au Venezuela pour conclure un accord sur les armes, était de « grande préoccupation ».

