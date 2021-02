Le dernier matériel militaire iranien, capable de naviguer à 90nots / h, a été dévoilé lundi devant les hauts gradés des forces armées au milieu d’une accumulation de moyens navals étrangers dans le golfe Persique.

«Aujourd’hui, les navires qui naviguent à 90 n / h seront dévoilés … Si Dieu le veut, nous nous dirigerons vers (la construction) de navires rapides avec une vitesse de 100 nœuds / h», Le contre-amiral Tangsiri a déclaré aux journalistes lundi avant la cérémonie d’inauguration de 340 vedettes rapides de la marine dans la ville portuaire de Bandar Abbas.

«L’Iran a envoyé à plusieurs reprises des messages aux États du littoral du golfe Persique que cette région appartient aux États du littoral du golfe Persique et que nous sommes capables d’établir la sécurité grâce à la sympathie entre les États voisins de la région», il ajouta.

L’Iran’s Fars News a partagé une photo sur Twitter des bateaux en cours de dévoilement.

Les vedettes rapides feront partie de la marine iranienne et opéreront dans le golfe Persique, la mer d’Oman et la mer Caspienne.

Tangsiri a soutenu que pendant de nombreuses années, les forces étrangères ont faussé la sécurité régionale et ont tenté de légitimer leur déploiement illégal dans la région. En janvier, le Pentagone a annulé sa décision de retirer le porte-avions USS Nimitz du Moyen-Orient.

L’Iran est de plus en plus désireux de montrer sa puissance militaire au début de 2021, en organisant une série de wargames le long du golfe Persique et en effectuant des tests de missiles.

Quelques jours à peine avant l’entrée en fonction du président américain Joe Biden, l’Iran a organisé un énorme exercice de drones et de missiles dans le désert sans avertissement au milieu des tensions croissantes avec Washington et ses alliés.

La démonstration de force a suivi de près un exercice de missiles de deux jours dans le golfe d’Oman, nommé Eqtedar-99 («Power»). L’exercice a commencé par la remise officielle et le lancement du «navire de base avancé» Makran, un pétrolier converti de 228 mètres.

Les relations américaines avec l’Iran ont atteint de nouveaux creux sous l’administration Trump, après que l’ancien président ait unilatéralement retiré Washington du pacte nucléaire de l’ère Obama avec Téhéran et imposé des sanctions paralysantes.

