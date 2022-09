La marine iranienne a saisi jeudi 2 drones maritimes de la marine américaine

CNN

—



La marine iranienne a saisi jeudi deux drones maritimes de la marine américaine dans les eaux internationales de la mer Rouge.

Les drones ont finalement été libérés, mais un responsable américain de la défense a déclaré que l’incident ressemblait à une escalade des actions hostiles iraniennes contre les États-Unis.

Plus tôt cette semaine, un incident similaire s’est produit dans le golfe Persique. “Le fait que cela se soit produit deux jours après leur tentative infructueuse dans le golfe Persique semble être une escalade”, a déclaré le responsable.

L’incident a commencé jeudi, a déclaré le responsable, lorsque le navire de la marine iranienne a été observé en train de sortir deux drones américains de l’eau “dans le but de les voler”, selon le responsable. Les États-Unis sont alors rapidement intervenus avec deux destroyers à proximité, l’USS Nitze et l’USS Delbert D. Black, ainsi que deux hélicoptères et ont communiqué par radio pour exiger le retour des drones.

Les Iraniens ont accepté mais ont demandé d’attendre la lumière du jour vendredi pour des raisons de sécurité, ce que les États-Unis ont accepté, a déclaré le responsable.

Les navires maritimes sans pilote, connus sous le nom de Saildrone Explorers, opéraient dans les eaux internationales du sud de la mer Rouge, à quatre milles de la voie de circulation maritime la plus proche, selon le Commandement central américain. Les drones non armés opéraient dans la région depuis plus de 200 jours sans incident, a déclaré le Commandement central, et ils prenaient des photos non classifiées de l’environnement.

La télévision d’État iranienne a diffusé une vidéo montrant les drones repoussés dans l’eau depuis le pont du navire de guerre iranien.

La télévision d’État iranienne a déclaré que la marine iranienne avait saisi les drones lors d’une mission antiterroriste en mer Rouge. “Le destroyer Jamaran a saisi deux navires jeudi pour éviter tout accident éventuel … les deux navires ont été libérés après la sécurisation des voies de navigation internationales et un avertissement a été émis à la flotte américaine”, a déclaré la télévision d’État.

Les incidents surviennent à un moment sensible, les négociations sur un accord nucléaire relancé semblant vaciller. Jeudi, le département d’État américain a déclaré que la dernière réponse de Téhéran à une proposition de l’Union européenne de ressusciter l’accord n’était “pas constructive”.

Le responsable américain a noté que les interactions non professionnelles avec la marine de la République islamique d’Iran sont rares. Lorsque d’autres incidents non professionnels se sont produits, ils ont généralement impliqué des navires de la marine des Gardiens de la révolution iraniens (CGRI), et non la marine iranienne régulière.

Les navires et les petits bateaux de l’IRGC ont eu de multiples interactions non professionnelles avec la marine américaine ces dernières années.

Plus tôt cette semaine, la marine américaine a empêché un navire iranien de capturer un drone maritime américain dans le golfe Persique dans ce qu’un haut commandant américain a qualifié d’incident « flagrant » et « injustifié ».

Alors que les forces américaines dans la région transitaient par les eaux internationales lundi, elles ont vu un navire de soutien de la marine iranienne du Corps des gardiens de la révolution islamique, Shahid Baziar, remorquer un drone maritime exploité par les États-Unis, également connu sous le nom de navire de surface sans pilote Saildrone Explorer.

Un navire côtier de patrouille de la marine américaine, l’USS Thunderbolt, “opérait à proximité et a immédiatement répondu”, a déclaré la marine. Après que les Iraniens aient attaché une ligne au drone maritime, les forces américaines présentes dans la région ont communiqué directement avec les Iraniens pour dire qu’elles voulaient récupérer le drone, et les Iraniens ont finalement déconnecté la ligne de remorquage.

Les États-Unis utilisent de plus en plus des drones disponibles dans le commerce qu’ils louent pour effectuer une surveillance maritime. Le responsable a déclaré qu’étant donné qu’il s’agit d’une technologie commerciale, il n’y a actuellement aucune inquiétude que l’Iran ait eu accès à une technologie classifiée.