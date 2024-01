La marine indienne sauve 19 ressortissants pakistanais des pirates somaliens

Pour recevoir gratuitement des alertes d’actualité en temps réel envoyées directement dans votre boîte de réception, inscrivez-vous à nos e-mails d’actualité Inscrivez-vous à nos e-mails gratuits d’actualités

Un navire de guerre de la marine indienne a secouru 19 ressortissants pakistanais après que leur bateau de pêche ait été détourné par des pirates au large de la côte est de la Somalie.

Il s’agit de la deuxième opération de sauvetage menée dans la région par la marine indienne en l’espace de seulement 36 heures, a indiqué la marine dans un communiqué.

Le navire de guerre indien INS Sumitra a libéré lundi le navire de pêche battant pavillon iranien FV Al Naeemi des 11 pirates, qui avaient pris en otage les membres de l’équipage pakistanais.

Le navire a été intercepté lundi et les membres de l’INS Sumitra ont eu recours à des “postures coercitives” et au déploiement de bateaux pour contraindre les pirates à libérer l’équipage et le navire, a déclaré un porte-parole de la marine sur X, anciennement Twitter.

Des images publiées par la marine indienne montraient des pirates armés de fusils occupant des positions sur le navire tandis que des membres d’équipage pakistanais étaient toujours retenus en otages.

Une autre photo montrait les pirates assis en ligne sur le pont du navire après leur capture, tandis que le personnel de la marine indienne se tenait derrière eux.

La deuxième mission de sauvetage intervient un jour après que l’INS Sumitra a répondu à un appel SOS d’un autre navire de pêche battant pavillon iranien, le FV Iman, également détourné par des pirates somaliens.

Le navire a secouru 17 ressortissants iraniens aux premières heures de lundi, un jour après avoir été détourné au large des côtes est de la Somalie et du golfe d’Aden.

Un pirate somalien aperçu sur un navire battant pavillon iranien détourné lundi (Marine indienne)

“L’INS Sumitra, en moins de 36 heures, grâce à des efforts rapides, persistants et incessants, a sauvé deux navires de pêche détournés ainsi que 36 membres d’équipage (17 iraniens et 19 pakistanais) dans le sud de la mer d’Arabie, à environ 850 milles marins à l’ouest de Kochi”, a déclaré le communiqué. a déclaré la marine dans un communiqué.

L’Inde a déployé un nombre croissant de navires de guerre autour de la mer Rouge et a renforcé sa surveillance pour contrer les attaques des rebelles contre les navires commerciaux, dans un contexte de tensions croissantes entre les groupes Houthis, alors que la guerre israélienne à Gaza a provoqué un effet d’entraînement dans la mer.

Mais ce pays d’Asie du Sud a évité de se joindre aux navires de guerre américains et britanniques participant aux contre-attaques contre les forces houthies.

L’Inde a largement utilisé la route commerciale pour ses importations de pétrole brut alors que les rebelles Houthis, une milice soutenue par l’Iran, ciblaient les navires commerciaux en représailles au bombardement israélien de Gaza.

La semaine dernière, un destroyer lance-missiles de la marine indienne a contribué aux efforts de lutte contre l’incendie du pétrolier britannique Marlin Luanda, après qu’il ait été pris pour cible par les rebelles Houthis.