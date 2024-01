La marine identifie 2 SEAL perdus en mer au large du Yémen lors d’une saisie d’armes iranienne

La marine américaine a identifié les deux SEAL perdus dans les eaux du golfe d’Aden lors d’une mission nocturne risquée visant à aborder un bateau transportant des pièces de missiles de fabrication iranienne vers le Yémen.

Dimanche, le Commandement central américain a annoncé la fin d’une opération exhaustive de recherche et de sauvetage de 10 jours impliquant plusieurs avions et navires de surface pour rechercher les deux SEAL disparus sur une zone de 21 000 milles carrés.

L’armée mène actuellement des opérations de récupération pour les deux militaires, a déclaré dimanche soir le CENTCOM.

Opérateur de guerre spéciale de la Marine 2e classe Nathan Gage Ingram. Marine américaine

Les deux SEAL se trouvaient à bord d’un petit bateau de la Marine qui s’approchait du bateau de contrebande dans la nuit du 11 janvier, lorsque l’un des SEAL est tombé dans des eaux agitées et, conformément au protocole, un deuxième SEAL a plongé dans l’eau pour tenter de se sauver, selon aux fonctionnaires.

L’incident fait toujours l’objet d’une enquête, a déclaré lundi la Marine.

Les deux SEAL manquants ont été identifiés comme étant l’opérateur de guerre spéciale de la marine de 1re classe Christopher J. Chambers et l’opérateur de guerre spéciale de la marine de 2e classe Nathan Gage Ingram, qui servaient tous deux dans une équipe SEAL basée sur la côte ouest des États-Unis.

Chambers, âgé de 37 ans, s’est enrôlé dans la Marine le 17 mai 2012 et a obtenu son diplôme du camp d’entraînement du Recruit Training Command Great Lakes, Illinois, en juillet 2012. Il a servi dans les unités SEAL basées sur la côte ouest depuis qu’il a obtenu son diplôme de formation de qualification SEAL. à Coronado, en Californie, en 2014.

Opérateur de guerre spéciale de la Marine 1re classe Christopher J. Chambers. Marine américaine

Les récompenses et décorations de Chambers comprennent la Médaille d’excellence de la Marine/Corps des Marines avec Combat « C », trois médailles d’excellence de la Marine/Corps des Marines, la Médaille d’excellence de l’Armée, le Ruban d’action de combat et d’autres récompenses personnelles et d’unité.

Ingram, âgé de 27 ans, s’est enrôlé dans la Marine le 25 septembre 2019 et a obtenu son diplôme du camp d’entraînement du Recruit Training Command Great Lakes, Illinois, en novembre 2019. Ingram a également servi dans les unités SEAL basées sur la côte ouest depuis l’obtention de son diplôme. Formation de qualification SEAL à Coronado, en Californie, en 2021. Ses récompenses et décorations comprennent diverses récompenses personnelles et d’unité.

“Nous présentons nos condoléances aux familles, amis et coéquipiers de Chris et Gage pendant cette période incroyablement difficile. Ils étaient des guerriers exceptionnels, des coéquipiers précieux et des amis chers à de nombreux membres de la communauté Naval Special Warfare”, a déclaré le capitaine Blake L. Chaney, le commandant du Naval Special Warfare Group 1.

“Chris et Gage ont servi leur pays de manière désintéressée avec un professionnalisme inébranlable et des capacités exceptionnelles”, a déclaré Chaney. “Cette perte est dévastatrice pour NSW, nos familles, la communauté des opérations spéciales et l’ensemble du pays.”

Lundi, le président Biden a également publié une déclaration faisant l’éloge des deux marins de la Marine.

“Jill et moi pleurons la mort tragique de deux des meilleurs Navy SEAL d’Amérique qui ont été perdus en mer alors qu’ils exécutaient une mission au large des côtes de l’Afrique de l’Est la semaine dernière”, indique le communiqué.

Pendant dix jours, l’armée américaine a mené une vaste mission de recherche et de sauvetage. Les efforts de rétablissement se poursuivent alors que nous pleurons cette profonde perte pour notre pays”, a déclaré Biden.

“Ces SEAL représentaient le meilleur de notre pays, promettant leur vie pour protéger leurs compatriotes américains”, a-t-il ajouté. “Nos pensées vont aux membres de la famille, aux proches, aux amis et aux camarades de bord qui pleurent ces deux courageux Américains. Notre pays tout entier est à vos côtés. Nous ne manquerons jamais d’honorer leur service, leur héritage et leur sacrifice.”