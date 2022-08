La marine empêche l’Iran de prendre un drone militaire américain dans le golfe Persique

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

La marine américaine a empêché un navire iranien de prendre un drone marin américain dans le golfe Persique lundi soir.

La marine du Corps des gardiens de la révolution iraniens était en train de remorquer le drone, qui appartient à la 5e flotte de la marine américaine à 23 heures, heure locale, lorsque la marine américaine a immédiatement envoyé le navire côtier de la marine à proximité USS Thunderbolt. La 5e flotte a également appelé à plusieurs reprises des responsables iraniens, qui ont ensuite laissé partir le drone.

“Les actions de l’IRGCN étaient flagrantes, injustifiées et incompatibles avec le comportement d’une force maritime professionnelle”, a déclaré le vice-amiral Brad Cooper, commandant du Commandement central des forces navales américaines, de la 5e flotte américaine et des forces maritimes combinées, dans un communiqué. “Les forces navales américaines restent vigilantes et continueront de voler, de naviguer et d’opérer partout où le droit international le permet, tout en promouvant un ordre international fondé sur des règles dans toute la région.”

En plus d’envoyer l’USS Thunderbolt, la marine américaine a également envoyé un hélicoptère MH-60S Sea Hawk du Sea Combat Squadron 26 basé à Bahreïn.

Après avoir déconnecté la ligne de remorquage, le navire iranien, le navire de soutien Shahid Baziar, a quitté la zone environ quatre heures plus tard, a déclaré les affaires publiques du Commandement central des forces de la marine américaine. La marine américaine a alors « repris ses opérations sans autre incident.

Le drone marin, un Saildrone Explorer, ne stockait aucune information sensible ou classifiée, a déclaré la Marine. Il était équipé d’une technologie disponible dans le commerce, notamment des capteurs, des radars et des caméras qui, selon la marine, étaient destinés à “la navigation et la collecte de données”.

“Le professionnalisme et la compétence de l’équipage de l’USS Thunderbolt ont empêché l’Iran de cette action illégale”, a déclaré le commandant du CENTCOM américain, le général Erik Kurilla, dans un communiqué. “Cet incident démontre une fois de plus l’activité déstabilisatrice, illégale et non professionnelle continue de l’Iran au Moyen-Orient.”