La marine devrait être enrôlée par-dessus les migrants, car les forces frontalières ne font qu’« opérer un service de collecte », selon l’ancien chef de l’immigration

Un ancien chef de l’immigration a appelé à l’enrôlement de la marine britannique pour gérer la crise des migrants en Manche, les autorités françaises refusant d’intervenir.

L’ancien officier en chef de l’immigration pour les forces frontalières à Calais, Kevin Saunders, a critiqué les responsables britanniques pour simplement « exploiter un service de collecte » pour les migrants bloqués.

Kevin Saunders a appelé à l’enrôlement de la Marine pour aider à faire face à la crise de la Manche

Plus de migrants ont été vus arriver sur les côtes britanniques aujourd’hui Crédit : PA

Il a exhorté l’armée à intervenir alors que le nombre de migrants traversant la Manche atteignait des chiffres annuels record – avec 8 452 personnes faisant déjà le voyage perfide cette année.

Des dizaines d’autres migrants – dont au moins huit tout-petits – ont été photographiés arrivant sur les côtes britanniques ce matin, portant le total encore plus haut.

Saunders a déclaré à GB News: « Nous devons faire quelque chose. Je pense que nous avons probablement atteint le point où nous devons faire appel à l’armée pour nous aider.

« Tout ce que font vraiment Border Force, c’est d’exploiter un service de collecte depuis la Manche. Nous devons arrêter ces personnes.

« Nous avons besoin que l’armée vienne réellement prendre le relais et nous aide à le faire. »

Cela survient alors que les députés conservateurs ont visé le ministre de l’Intérieur et ont exigé que le Royaume-Uni cesse d’être « trompé avec des excuses ».

Donner à la France plus d’argent pour continuer à faire ce qu’elle fait mal, c’est ridicule. Tim Loughton

Priti Patel a affirmé que les Français « font leur part » et a déclaré à la commission des affaires intérieures des Communes qu’ils « ont une interprétation différente de sauver des vies en mer ».

Les ministres étaient furieux après que la Grande-Bretagne ait accepté de verser 54 millions de livres sterling pour financer les services de police supplémentaires entre Boulogne et Dunkerque et d’étendre les patrouilles plus loin le long de la côte jusqu’au port de Dieppe.

Le député conservateur Tim Loughton a déclaré à Mme Patel: « leur donner plus d’argent pour continuer à faire ce qu’ils font mal, c’est ridicule ».

Le député de Calais, Pierre-Henri Dumont, a également dénoncé la décision de financer la France comme insensée car les migrants vont « juste trouver un autre endroit pour traverser ».

Les autorités françaises ont été critiquées pour « ne pas en faire assez » et pour avoir exploité les ressources frontalières britanniques.

Cela a de nouveau été démontré mardi lorsqu’un navire de guerre français a incroyablement escorté un groupe de migrants sur un petit canot pneumatique dans les eaux britanniques avant de les laisser avec des journalistes de GMB.

ENREGISTRER LE NOMBRE DE TRAVERSES

L’équipage d’ITV a dû alerter les autorités britanniques après que le navire a laissé les passagers bloqués avec eux à la frontière.

Les appels précédents à utiliser la marine pour lutter contre le nombre croissant de migrants ont été écrasés par des avocats qui ont déclaré que ce serait illégal et dangereux.

Bien que la ministre de l’Intérieur ait annoncé l’année dernière qu’elle avait obtenu un avis juridique sur la question qui a confirmé que cela serait autorisé en vertu du droit maritime international, le gouvernement français a déclaré qu’il considérerait cette décision comme illégale.

Le temps chaud au Royaume-Uni en ce moment semble avoir encouragé les passeurs à envoyer autant de migrants que possible avant que le temps ne se détériore.

Mardi, un certain nombre de bateaux ont atteint le Royaume-Uni après avoir quitté l’Europe continentale, des dizaines ayant atterri à Dungeness dans le Kent.

Beaucoup ont été amenés à la plage à bord d’un canot de sauvetage de la RNLI, où ils ont été accueillis par des agents de l’immigration.

Plus loin le long de la côte, d’autres ont été amenés au port de Douvres par Border Force.

Les arrivées de mardi sont intervenues après qu’au moins 430 personnes, dont des femmes et de jeunes enfants, aient atteint le Royaume-Uni lundi, un nouveau record pour une seule journée.

Un migrant africain a déclaré aux photographes que le groupe avait payé 3 000 £ chacun pour la traversée de 10 heures.

Des milliers de migrants ont continué à traverser la Manche emballés à bord de canots souvent inaptes à la navigation au cours des 18 derniers mois, mettant leur vie en danger sur l’une des routes maritimes les plus fréquentées au monde.