La marine commande l’USS Cooperstown ; honore les joueurs vétérans de la guerre

NEW YORK (AP) – La marine américaine a commandé samedi l’USS Cooperstown en l’honneur de 70 joueurs du Temple de la renommée de la Ligue majeure de baseball qui ont servi dans l’armée en temps de guerre.

Le navire de combat littoral porte le nom du village de l’État de New York où se trouve le Hall.

Les membres du Temple de la renommée Joe Torre et Johnny Bench ont pris part à la cérémonie, Torre prononçant des remarques et Bench présentant un long verre, un télescope nautique.

« Il est essentiel que nous honorions l’héritage de ces Hall of Famers », a déclaré Torre, « non seulement pour ce qu’ils ont fait sur le terrain, mais pour ce qu’ils ont sacrifié et ce qu’ils ont accompli en dehors du terrain. Leur héritage se perpétue avec l’USS Cooperstown et avec les marins ici aujourd’hui et dans les années à venir.

Les 70 joueurs honorés ont servi pendant les conflits de la guerre civile à la guerre de Corée et comprennent certains des plus grands noms du sport, tels que Ty Cobb (armée, Première Guerre mondiale); Joe DiMaggio et Jackie Robinson (Armée, Seconde Guerre mondiale); Ted Williams (Marines, Seconde Guerre mondiale et Corée); et Willie Mays (armée, Corée).

La devise du navire est « America’s Away Team ».

Torre, un ancien joueur et entraîneur de longue date des Yankees de New York, a été élu au Hall en 2014. Bench, un receveur des Reds de Cincinnati, a été sélectionné en 1989.

Le père de Bench et le frère aîné de Torre ont servi respectivement dans l’armée et la marine pendant la Seconde Guerre mondiale, selon le Hall of Fame.

Le navire, construit par Lockheed Martin et Fincantieri Marinette Marine dans le Wisconsin, a été lancé en 2019 et baptisé en 2020. Il a été livré à la Marine en septembre.

De New York, le navire naviguera vers sa base à Mayport, en Floride.

The Associated Press