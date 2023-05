La marine colombienne s’empare du plus grand narco-sous-marin de l’histoire

Le navire de 30 mètres était bourré de trois tonnes de cocaïne

La marine colombienne a intercepté le plus grand sous-marin de cocaïne fabriqué par un cartel de l’histoire et a saisi 102 colis de sa lucrative cargaison. Le navire illégal était aussi long que certains sous-marins militaires.

L’opération a été annoncée vendredi par la marine nationale. Dans un communiqué, la marine a déclaré que ses navires avaient détecté le sous-marin au radar dans l’océan Pacifique et avaient appelé des avions de l’armée de l’air colombienne pour suivre sa progression.

Malgré le mauvais temps, une unité de marines a réussi à interdire le navire et à arrêter trois personnes à bord. Les arrestations ont sauvé la vie de l’équipage, a déclaré la marine, car le sous-marin avait commencé à couler en raison d’une fuite dans la zone de son moteur.

Les marines ont récupéré 102 paquets de cocaïne pesant un peu plus de trois tonnes. Après plusieurs tentatives pour renflouer le sous-marin en train de couler, il a été sabordé pour éviter de perturber la navigation dans la région.

Le sous-marin lui-même mesurait 30 mètres de long et trois mètres de large, ce qui en faisait le plus grand narco-sous-marin saisi depuis la découverte du premier engin de ce type en 1993. Conçus et construits par des cartels de la drogue, ces navires sont techniquement semi-submersibles, car ils voyagent juste en dessous la surface de l’eau pour éviter d’être détecté.

Les dimensions du sous-marin sont comparables à celles d’un sous-marin d’attaque iranien de classe Ghadir.

Au cours des trois dernières décennies, la marine colombienne a intercepté un total de 228 narco-sub dans les océans Pacifique et Atlantique. Quatre ont été saisis jusqu’à présent cette année.

Le transport de trois tonnes du sous-marin est loin d’être la plus grande saisie de cocaïne par les autorités colombiennes. Des policiers ont fait une descente dans une ferme près de la ville de Medellin en 2017 et ont saisi 13,4 tonnes de stupéfiant, un transport qui n’a pas été égalé depuis six ans. La plus grande saisie de l’histoire des États-Unis a eu lieu en 2019, lorsque près de 20 tonnes de cocaïne – d’une valeur de plus d’un milliard de dollars – ont été retrouvées à bord d’un cargo près de la baie du Delaware.