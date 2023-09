La marine colombienne intercepte un bateau à moteur « suspect » et trouve de la cocaïne d’une valeur de plus de 41 millions de dollars

La marine colombienne a saisi plus d’une tonne de cocaïne, d’une valeur de plusieurs dizaines de millions de dollars, après avoir intercepté un bateau à moteur « suspect » se dirigeant vers l’Amérique centrale, ont annoncé jeudi les autorités.

Le bateau « allez vite » naviguait dans les eaux au large de l’archipel de Providencia, qui est la seule partie du pays située en Amérique centrale et se trouve à environ 110 milles des côtes du Nicaragua. Le navire était surveillé par un groupe de travail maritime, la marine colombienne a déclaré dans un communiqué de presseet après une poursuite prolongée, le groupe opérationnel a intercepté le bateau.

Le bateau était piloté par cinq personnes originaires de Colombie, et les responsables ont déclaré avoir trouvé 48 colis et 40 colis rectangulaires en vrac contenant la « substance suspecte » à l’intérieur du navire. Lorsque le bateau et son équipage ont été transportés à la station des garde-côtes de San Andrés, une identification préliminaire a révélé que la substance était de la cocaïne, a indiqué la marine.

La cargaison de cocaïne saisie, évaluée à environ 41 millions de dollars. Ministère colombien de la Défense nationale

Selon le test, la cocaïne saisie pesait 1 235 kilogrammes, soit environ 1,36 tonne. Une grande partie de la drogue serait évaluée à « plus de 41 619 000 dollars sur le marché illégal international », ont indiqué les autorités.

Selon la BBC, la Colombie produit 60 % de la cocaïne trouvée dans le monde. Parmi les autres pays producteurs figurent le Pérou et la Bolivie. CBS News a déjà rapporté que les États-Unis sont le plus grand consommateur mondial de cocaïne colombienne.

Les bateaux « Go fast » sont un moyen courant de transporter les substances et peuvent être personnalisés pour échapper à la détection, selon Forbes. Les bateaux sont utilisés depuis les années 1980 et atterrissent désormais généralement au Mexique, d’où la drogue est transportée vers les États-Unis.

Des « sous-marins Narco » ont également été utilisés pour transporter de la drogue, avec la marine colombienne intercepter 228 de ces navires au cours des 30 dernières années. Rien qu’en 2023, la marine colombienne a empêché au moins 13 « sous-marins narco » d’atteindre leurs destinations prévues. Les navires sont généralement bas dans l’eau, échappant à la détection, mais sont rarement complètement submergés, CBS News a déjà rapporté.

En mai 2023, les autorités colombiennes intercepté le plus gros sous-marin de ce type jamais enregistré. Ce bateau mesurait 100 pieds de long et 10 pieds de large, avec à son bord trois tonnes de cocaïne. À peine deux semaines plus tard, l’équipage d’un navire semi-submersible transportant plus de 5 000 livres de cocaïne a tenté de couler la drogue, d’une valeur de 81 millions de dollars, ainsi que le sous-marin lui-même, après avoir été détecté par les autorités colombiennes. Les efforts ont échoué et les trois hommes à bord ont été arrêtés.

Jusqu’à présent cette année, la marine colombienne a saisi 265 tonnes de cocaïne, ont annoncé jeudi des responsables.

