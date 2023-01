La marine chinoise organise des “exercices de confrontation” en mer de Chine méridionale

Des navires de la marine chinoise et américaine ont tous deux traversé la mer de Chine méridionale.

Des exercices séparés comprenaient des simulations d’attaques.

La Chine revendique la quasi-totalité de la mer de Chine méridionale stratégique.

La marine chinoise a mené une série d'”exercices de confrontation” en mer de Chine méridionale, selon les médias d’Etat, en même temps qu’un groupe de porte-avions américain lançait un “entraînement à la frappe maritime” dans la voie navigable contestée.

Le groupe de porte-avions du Shandong de la marine chinoise a mené des “exercices de confrontation réalistes axés sur le combat” dans la mer de Chine méridionale, a rapporté dimanche le site d’information Global Times, propriété du Parti communiste, citant une déclaration de l’Armée populaire de libération (APL).

Au cours des exercices, qui simulaient des attaques d’avions hostiles, des avions de chasse J-15 ont décollé du Shandong et effectué un entraînement à l’interception, a indiqué le Global Times.

Le groupe aéronaval a également pratiqué l’attaque et la défense en surface, dans les airs et sous l’eau, a-t-il ajouté.

LIRE | La Chine dit avoir chassé un croiseur américain près des îles Spratly

Le rapport est venu alors que la marine américaine a déclaré que son groupe de frappe du porte-avions Nimitz effectuait également des exercices en mer de Chine méridionale dans le cadre de ses “opérations de routine dans l’Indo-Pacifique”.

Pékin revendique la quasi-totalité de la mer de Chine méridionale stratégique et a établi des avant-postes militaires sur des îles artificielles qu’il y a construites.

Taïwan, le Vietnam, la Malaisie, Brunei et les Philippines ont également des revendications sur les eaux riches en ressources.

Washington qualifie les revendications de Pékin sur la voie navigable d'”illégales” et envoie régulièrement des navires de guerre dans la région dans le cadre de ce qu’il appelle des exercices de “liberté de navigation”.

Dans un communiqué publié vendredi, la marine américaine a déclaré que le groupe de frappe du porte-avions Nimitz – composé d’un porte-avions à propulsion nucléaire, d’un croiseur lance-missiles et de trois destroyers lance-missiles – avait mené un “entraînement à la frappe maritime” ainsi que des “attaques anti-sous-marines”. opérations » en mer de Chine méridionale.

Le groupe aéronaval a également effectué “une formation intégrée multi-domaine et conjointe entre éléments de surface et aériens, et des opérations de vol avec des aéronefs à voilure fixe et tournante”, a indiqué la marine.

Un responsable américain de la défense a déclaré au diffuseur CNN que deux navires chinois suivaient le groupe de porte-avions Nimitz.

Des experts chinois de la défense cités par Global Times ont déclaré que les activités du porte-avions américain en mer de Chine méridionale “ont une importance militaire limitée et ne feront qu’attiser les tensions dans la région”.

L’armée chinoise surveillera “les mouvements potentiellement provocateurs aux portes de la Chine et les forces étrangères serviront de partenaires d’entraînement qui contribueront à la préparation au combat de l’APL”, ont déclaré des analystes cités par le tabloïd.

Bulletin du quotidien Bonjour, S.A. Rejoignez le million de lecteurs de News24 qui se sont inscrits pour recevoir les meilleures histoires incontournables du jour dans leur boîte de réception. Rejoignez-les et recevez des nouvelles premium, tous les jours de la semaine à 6 heures du matin. S’inscrire

En décembre, l’armée américaine a déclaré qu’un avion de chasse chinois J-11 avait intercepté l’un de ses avions de surveillance au-dessus de la mer de Chine méridionale, volant à moins de six mètres de l’avion RC-135 et effectuant une manœuvre “dangereuse”.

Le ministère chinois de la Défense a qualifié les allégations américaines de “calomnie” et de “battage médiatique”, affirmant que c’était le pilote américain qui s’était livré à un vol “dangereux”.

Et en novembre, la marine chinoise a déclaré qu’elle avait chassé un navire de la marine américaine qui “s’était introduit illégalement” dans les eaux proches des îles Spratly en mer de Chine méridionale.

La rencontre est survenue quelques jours après que le vice-président américain Kamala Harris s’est rendu aux Philippines et a appelé à la liberté de navigation et de survol en mer de Chine méridionale et s’est engagé à lancer une campagne internationale contre les “comportements irresponsables” dans la voie navigable contestée.