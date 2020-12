Chalutier français Le Dolmen en mer du Nord, au large des côtes britanniques en décembre. Pascal Rossignol / Reuters

Quatre navires armés de la Royal Navy britannique sont en attente pour protéger les pêcheries britanniques des pêcheurs français, en cas de Brexit sans accord, selon plusieurs rapports.

Les quatre navires seraient autorisés à arraisonner et à mettre en fourrière tout navire de pêche français ou européen à moins de 200 milles de la côte britannique, selon Reuters.

« Le MOD a mené une planification et une préparation approfondies pour s’assurer que la Défense est prête pour une série de scénarios à la fin de la période de transition », a déclaré samedi un représentant du gouvernement britannique, selon des rapports de Reuters et de CNN.

La Royal Navy britannique aurait mis quatre de ses navires armés en attente pour protéger ses eaux côtières des pêcheurs français, alors que les négociations sur le Brexit entre le Royaume-Uni et l’UE continuent de se concentrer sur les droits territoriaux à la mer entre les deux pays.

Le représentant a ajouté: « Cette préparation comprend un paquet de secours de 14 000 personnes pour nous assurer que nous sommes prêts à soutenir d’autres départements et autorités du gouvernement pendant la période hivernale, y compris avec la transition européenne, Covid-19 et les événements météorologiques violents potentiels. »

Le Royaume-Uni doit terminer sa transition hors de l’UE à la fin de l’année, avec ou sans un nouvel accord commercial. Le différend sur les zones de pêche a été l’une des trois questions « critiques » sur lesquelles les négociateurs du Brexit de l’UE et du Royaume-Uni n’ont pas pu se mettre d’accord, selon une déclaration conjointe du Premier ministre, Boris Johnson, et Ursula von der Leyen, le week-end dernier, Président de la Commission européenne.

En vertu de la réglementation actuelle de l’UE, les eaux entre le Royaume-Uni et la France ont été pour la plupart ouvertes aux navires de pêche des deux pays et à tous les autres pêcheurs de l’UE. Mais un Brexit sans accord signifierait probablement que le Royaume-Uni affirmerait le contrôle exclusif d’une plus grande partie de la pêche.

Les quatre navires de la Royal Navy seraient autorisés à monter à bord et à mettre en fourrière tout navire à moins de 200 milles de la côte britannique, a rapporté Reuters. Selon le Sunday Times, des ministres britanniques préparaient une législation pour donner à la marine le pouvoir d’arrêter les pêcheurs étrangers.

Il est très peu probable qu’un navire de la Royal Navy tire sur un navire de pêche français, a déclaré une source de la marine au Guardian.

« Personne ne tirera de coups de semonce contre les pêcheurs français; les armes à feu ne sont utilisées qu’en cas de danger de mort », a déclaré la source.

