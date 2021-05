La marine britannique forme les officiers à porter des combinaisons de vol avec des packs de jets construits par «  Iron Man  »

Lorsque Richard Browning a fabriqué son premier Iron-man comme une combinaison de vol en 2017, il a séduit le monde. Maintenant, sa société Gravity Industries, qui fabrique les combinaisons volantes à réaction, a publié une vidéo de vol de marines britanniques dans les suites à réaction sur YouTube. Sans aucun doute, la vidéo est devenue virale et les gens ne semblent pas en avoir assez. Il n’y aura pratiquement personne qui ne soit pas fasciné par le vol humain.

L’amiral Tony Radakin, le chef professionnel du service naval britannique, a partagé le clip de l’exercice d’entraînement sur Twitter. Il a écrit que les combinaisons volantes étaient le dernier kit qui changeait la donne. Alors que certains utilisateurs étaient fascinés, d’autres ont souligné les risques liés à l’utilisation de la technologie dans la marine.

Dans la vidéo, qui a été intensifiée par la musique de fond d’action de science-fiction, qui la fait apparaître comme un mélange de Mission impossible de Tom Cruise et des mondes Tenet de Christopher Nolan, il est vraiment satisfaisant que les êtres humains volants ne soient pas le résultat d’un ordinateur. -imagerie générée (CGI). Dans un paysage marin de paquets d’action, nous voyons trois bateaux suivre une croisière, déchirant le cœur de l’eau de mer. Ensuite, nous voyons des marins, adaptés au jetpack, quitter les bateaux et débarquer un à un pour la croisière. Vers la fin de la vidéo, trois marins volent et atterrissent ensemble.

Voici comment les internautes ont réagi au clip:

Le début du véritable Iron Man – Chintan (@stockqwiz) 3 mai 2021

Même moi, je veux rejoindre la Royal Navy maintenant! – Corinne (@ ciboyd67) 4 mai 2021

Regarder l’Iron man en costume sauter dans le ciel est sans doute l’une des expériences les plus enviables que le cinéma ait à offrir. Le monde était fasciné lorsque nous avons vu le costume de l’homme de fer devenir une réalité, ou du moins sa partie volante. C’était en 2017 lorsque Browning, que certaines personnes aiment appeler Iron Man, a révélé lors d’une conférence TED qu’il avait construit une combinaison de vol et que le vol était devenu une obsession pour lui.

Après avoir commencé en 2016 et des mois de chute et d’échec, il a réussi à réaliser un vol humain cohérent et s’est entraîné pour ne pas avoir à penser au mouvement de ses mains en volant là où il le voulait. La combinaison, qui était disponible à l’achat en 2018 pour 3,2 crore roupies, peut maintenant être expérimentée en s’inscrivant à l’un des programmes de formation au vol proposés par la société. Alternativement, vous pouvez également commander des combinaisons jet personnalisées.

