La marine brésilienne coule le porte-avions de São Paulo au milieu d’une manifestation climatique

RIO DE JANEIRO – La marine brésilienne a déclaré vendredi soir qu’elle avait mené une opération « planifiée et contrôlée » pour couler un porte-avions déclassé à près de 220 milles au large de ses côtes – malgré les objections des écologistes et de certains responsables gouvernementaux qui ont fait valoir qu’il contenait des matières toxiques qui pourrait contaminer l’océan.

La marine a déclaré dans un communiqué que l’opération de coulage du São Paulo, un porte-avions de la classe Clemenceau, avait été menée avec les compétences techniques et les mesures de sécurité nécessaires. afin “d’éviter des pertes logistiques, opérationnelles, environnementales et économiques à l’État brésilien”.

Malgré ces assurances, il était presque certain que tout le monde ne le verrait pas de cette façon. Shipbreaking Platform, une coalition d’organisations à but non lucratif qui plaide pour le recyclage sûr des navires, a déclaré la semaine dernière qu’un naufrage contrôlé “équivaudrait à un crime environnemental parrainé par l’État”.