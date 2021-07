Un an jour pour jour après la mort de l’ancien représentant américain John Lewis, la famille, les amis, les collègues et plus encore ont réfléchi à l’héritage de l’icône des droits civiques dont le combat pour la justice raciale a commencé dans le sud de Jim Crow et s’est terminé dans les couloirs du Congrès. .

« Quand vous voyez quelque chose qui n’est pas juste, pas juste, pas seulement, vous devez vous exprimer. Vous devez dire quelque chose. Vous devez faire quelque chose », a déclaré samedi Marcus Tyner, citant son oncle lors du baptême de l’US Navy. USNS John Lewis.

Cinq autres membres de la famille Lewis, aux côtés de hauts législateurs américains, se sont réunis pour la cérémonie de baptême à San Diego.

« Ce navire sera un phare pour le monde, rappelant à tous ceux qui le voient la persévérance et le courage de John Lewis », a déclaré la présidente Nancy Pelosi, D-Ca., lors de la cérémonie.

Le représentant américain Buddy Carter, R-Ga., qui a assisté à la cérémonie, a qualifié Lewis de « grand Américain » qui « s’est consacré à une union plus parfaite » et « a donné un excellent exemple pour nous tous ».

« C’était mon ami », a déclaré Carter dans un déclaration vidéo enregistrée. « Il nous a inspirés, et il avait foi dans le rêve américain. »

Pelosi et des dizaines d’autres législateurs démocrates ont appelé samedi leurs collègues à honorer la mémoire de Lewis en adoptant le John R. Lewis Voting Rights Advancement Act.

« Aujourd’hui marque un an sans mon cher ami, John Lewis, un pilier de la lutte pour les droits de vote », a déclaré le représentant américain Jim Clyburn, DS.C., a écrit sur Twitter. « Nous devons honorer sa mémoire et l’œuvre de toute une vie en adoptant la loi sur l’avancement des droits de vote de John R. Lewis et en protégeant le droit de vote. »

Le sénateur Raphael Warnock, D-Ga., le premier homme noir élu au Sénat américain de Géorgie qui a présidé les funérailles de Lewis à l’église baptiste Ebenezer d’Atlanta l’été dernier, a qualifié Lewis de « héros national ».

« J’ai perdu un ami et un paroissien. John Lewis a passé sa vie à se battre pour que notre pays soit à la hauteur de son credo fondateur, et je suis très honoré d’avoir l’opportunité de perpétuer son héritage », a déclaré Warnock. a écrit sur Twitter.

Le représentant américain Val Demings, D-Fla., a déclaré que Lewis « nous a appris à ne pas perdre espoir – que c’est la lutte de nombreuses vies ».

« Il nous a appris à entrer dans #GoodTrouble », Demings a écrit sur Twitter. « Un an déjà. Tu nous manques. »

L’ancienne Première Dame Michelle Obama a partagé une image d’un jeune John Lewis sur les réseaux sociaux.

« Alors que nous célébrons le roi des ennuis – son héritage de persévérance; sa capacité à trouver des moments de joie et de légèreté au milieu d’une vraie lutte – nous devons également nous réengager à construire l’avenir qu’il a envisagé », a déclaré Obama. a écrit sur Twitter.

Le représentant américain Drew Ferguson, R-Ga., a déclaré que Lewis était « un leader au cœur humble dont la ténacité restera dans les mémoires pendant des générations ».

« Bien que John et moi n’étions pas toujours d’accord sur la politique, il a toujours été un ami et collègue aimable », Ferguson a écrit sur Twitter.

Nashville, Tennessee, a honoré son héritage en renommant officiellement une rue du centre-ville ce week-end en tant que représentant John Lewis Way – plus de six décennies après que les employés d’un restaurant de la rue aient utilisé des tuyaux d’arrosage, des balais humides et une machine de fumigation pour essayer de chasser Lewis. du comptoir-lunch.

Lewis devait être honoré par une veillée aux chandelles au Black Lives Matter Plaza à Washington, DC, samedi soir. D’autres vigiles « Good Trouble » étaient prévues dans les villes du pays.

Lewis est décédé le 17 juillet 2020 à l’âge de 80 ans. Il souffrait d’un cancer du pancréas de stade IV.