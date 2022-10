La marine américaine veut des essaims de milliers de petits drones

Un autre projet, DEALRS (pour « déploiement et emploi de systèmes autonomes longue portée »), cherche à relever ce défi. Un aspect de DEALRS travaille sur des systèmes dits marsupiaux ou des vaisseaux-mères : des avions sans équipage plus gros transportant plusieurs drones plus petits. Deux fabricants de drones américains, Kratos et General Atomics, ont déjà démontré que de plus gros drones en lançaient de plus petits. Mais ceux-ci n’impliquaient qu’un ou deux véhicules, alors que DEALRS vise à transporter et à lancer “un nombre extrêmement important” de petits drones sans intervention humaine.

Un autre sous-projet Super Swarm cherche à pallier un problème fondamental du matériel militaire : le coût. L’armée américaine paie environ 49 000 $ pour chacun de ses petits drones portables, connus sous le nom de Rucksack Portable Unmanned Aircraft Systems. Les drones d’essaimage consommables devront être beaucoup plus abordables pour être déployés en grand nombre. Un projet appelé MASS (“fabrication de systèmes autonomes à grande échelle”) utilise l’impression 3D et des outils de conception numérique pour créer en grand nombre des drones à faible coût. L’objectif est d’avoir une conception qui peut être modifiée à volonté pour produire des drones optimisés à des fins différentes – par exemple, maximiser la vitesse, l’endurance, la furtivité ou la charge utile – à partir de la même chaîne de production.

Selon les documents budgétaires, MASS fabriquera des drones “aussi loin que possible vers l’avant/à flot”, suggérant une production à bord de navires de la Marine plus proches de l’action. L’objectif affiché est de produire des dizaines de milliers de drones.

Contrôle et commande

La Marine veut également un système de contrôle plus sophistiqué. Super Swarm comprend déjà la planification coopérative et l’attribution de tâches aux membres de l’essaim, et un autre sous-projet, connu sous le nom de MATes (pour équipes habitées et autonomes), vise à faciliter la collaboration entre les humains et les essaims et à donner plus d’autonomie à l’essaim.

La bande passante de communication disponible pour l’opérateur peut diminuer pendant la mission – par exemple, à la suite d’un brouillage délibéré – et MATes permet à l’essaim d’agir de sa propre initiative lorsqu’il ne peut pas récupérer les décisions de l’opérateur. MATes réinjecte également les informations recueillies par l’essaim dans sa prise de décision : il peut modifier son routage lorsque des drones détectent de nouvelles menaces, ou envoyer des drones pour enquêter sur une cible nouvellement identifiée. Ce sera tout un défi pour l’intelligence artificielle.

“Des milliers de drones autonomes signifient des milliers de points d’erreur”, déclare Kallenborn. “La modélisation et la simulation aideraient à réduire le risque d’erreur, mais il est difficile de tenir compte de la myriade de complexités du monde réel.”

La première vague

Si tous les projets Super Swarm se réunissent, une force navale américaine sera en mesure de lancer des essaims massifs pour parcourir de longues distances, effectuer une reconnaissance détaillée sur une vaste zone et trouver et attaquer des cibles. Les petits drones ukrainiens ont détruit plus d’une centaine de véhicules blindés russes ; un essaim d’un millier de drones pourrait éliminer un bataillon entier en une seule frappe. Il pourrait diriger des drones supplémentaires contre une cible qui a survécu à l’attaque initiale et fournir des images détaillées des résultats.

Les documents budgétaires suggèrent que les essaims sont considérés comme une réponse à l’un des plus grands maux de tête de l’armée américaine : “anti-access/area denial” (ou A2/AD), jargon militaire pour les zones couvertes par des systèmes avancés sol-air et anti -navire des missiles qui empêchent les forces américaines d’entrer.