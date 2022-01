La marine américaine va récupérer le F-35C de la mer de Chine méridionale après un atterrissage forcé | Nouvelles américaines

Et en avril 2019, un chasseur furtif japonais F-35 s’est écrasé dans le Pacifique près du nord du Japon, tuant le pilote.

Plus tôt ce mois-ci, un chasseur sud-coréen F-35A a effectué un atterrissage d’urgence pendant l’entraînement.

Il s’agit du deuxième accident impliquant un F-35 fabriqué par Lockheed Martin et un porte-avions en un peu plus de deux mois.

« Je peux confirmer que l’avion a percuté le poste de pilotage lors de l’atterrissage et est ensuite tombé à l’eau », a déclaré le lieutenant Nicholas Lingo, porte-parole de la 7e flotte américaine.

