La marine américaine trouve des matières explosives capables d’alimenter plus d’une douzaine de missiles balistiques sur un bateau de pêche en provenance d’Iran

Le destroyer lance-missiles USS The Sullivans (DDG 68) et le patrouilleur côtier USS Hurricane (PC 3) naviguent en arrière-plan alors que les marins stockent une grande quantité d’engrais à base d’urée et de perchlorate d’ammonium découverts à bord d’un navire de pêche intercepté par les forces navales américaines lors du transit eaux internationales dans le golfe d’Oman, le 9 novembre. (Photo de l’US Navy par un technicien sonar (Surface) 1re classe Kevin Frus)

La marine américaine a intercepté un bateau de pêche dans le golfe d’Oman voyageant de l’Iran au Yémen la semaine dernière.

Au cours d’une recherche, la marine a trouvé une aide létale et une “quantité massive” de matériel explosif.

Ce matériau est capable d’alimenter plus d’une douzaine de missiles balistiques à moyenne portée, a déclaré un responsable de la Marine.

Les forces de la marine américaine ont récemment saisi une “quantité massive” de matériel explosif utilisé pour alimenter des missiles balistiques sur un bateau de pêche naviguant de l’Iran vers le Yémen, a indiqué mardi le service.

La 5e flotte américaine a intercepté le navire – et ses quatre membres d’équipage yéménites – traversant les eaux internationales dans le golfe d’Oman le 8 novembre, et une fouille du navire a conduit à la découverte de plus de 63,5 tonnes de perchlorate d’ammonium, qui est un composé chimique utilisé pour fabriquer du carburant et des explosifs pour missiles, la Marine a partagé un déclaration.

“Il s’agissait d’une quantité massive de matériel explosif, assez pour alimenter plus d’une douzaine de missiles balistiques à moyenne portée en fonction de la taille”, a déclaré le vice-amiral Brad Cooper, qui est le commandant du US Naval Forces Central Command, US 5th Fleet, et Forces maritimes combinées.

“Le transfert illégal d’aide létale depuis l’Iran ne passe pas inaperçu”, a-t-il ajouté. “C’est irresponsable, dangereux et conduit à la violence et à l’instabilité à travers le Moyen-Orient.”

L’interception de la semaine dernière par le navire de la Garde côtière USCGC John Scheuerman et le destroyer lance-missiles USS The Sullivans marque le premier cas où les forces de la marine ont récupéré du perchlorate d’ammonium, a indiqué le service. De plus, il a déclaré avoir trouvé plus de 100 tonnes d’engrais à base d’urée, qui peuvent être utilisés pour fabriquer des explosifs.

Le navire empruntait une route régulièrement utilisée pour faire transiter des armes vers les rebelles houthis soutenus par l’Iran qui combattent le gouvernement yéménite et sa coalition soutenue par l’Arabie saoudite. La marine a déclaré avoir coulé le navire le week-end dernier et transféré l’équipage aux garde-côtes yéménites.

L’Iran est le principal soutien des Houthis, qui ont mené une guerre civile de plusieurs années contre le gouvernement internationalement reconnu du Yémen. Experts ont souvent caractérisé le conflit comme une guerre par procuration entre l’Iran et l’Arabie saoudite – deux ennemis régionaux en lice pour l’influence régionale.

“Aux côtés de nos forces partenaires, le CENTCOM s’est engagé à assurer la sécurité et la stabilité de la région et à dissuader le flux illégal et déstabilisateur de matériel létal dans la région par voie terrestre, aérienne et maritime”, a déclaré le général Michael Kurilla, le commandant. du Commandement central américain, un mardi déclaration.

L’interception intervient après que les pays occidentaux ont critiqué l’Iran pour sa vente de drones suicides explosifs à la Russie, qui a utilisé ces systèmes meurtriers ces dernières semaines pour pilonner des villes à travers l’Ukraine et cibler ses infrastructures critiques. Cela survient également alors que l’Iran fait face à une surveillance croissante sur le front intérieur concernant son traitement des manifestants qui ont participé à des manifestations antigouvernementales à grande échelle.