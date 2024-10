La marine américaine s’excuse pour les atrocités commises en Alaska — RT World News

La marine américaine a présenté des excuses officielles au peuple Tlingit du sud de l’Alaska pour la destruction du village d’Angoon il y a 142 ans.

Les navires de guerre américains bombardèrent le village le 26 octobre 1882 en guise de punition pour un « soulèvement » contre une compagnie baleinière. Les équipes de débarquement ont ensuite incendié les cabanes, les bateaux et les réserves de nourriture, laissant les villageois dans le dénuement à l’approche de l’hiver.

« La Marine reconnaît la douleur et les souffrances infligées au peuple Tlingit, et nous reconnaissons que ces actions injustes ont entraîné des pertes de vies humaines, des pertes de ressources, des pertes de culture et ont créé et infligé un traumatisme intergénérationnel à ces clans. » Le contre-amiral Mark Sucato, chef de la marine américaine du Nord-Ouest, a déclaré dimanche lors d’une cérémonie à Angoon l’anniversaire de l’atrocité.

« La Marine prend l’importance de cette action très, très au sérieux et sait que des excuses sont attendues depuis longtemps », Sucato a ajouté.

Angoon a finalement été reconstruite et les Tlingit ont reçu un règlement de 90 000 $ du gouvernement américain en 1973. Chaque année, cependant, la communauté commençait la cérémonie du souvenir en demandant à trois reprises si quelqu’un de la marine américaine était venu s’excuser, selon AP.

« Vous pouvez imaginer les générations de personnes décédées depuis 1882 qui se sont demandées ce qui s’était passé, pourquoi cela s’est produit, et qui voulaient des excuses, car dans notre esprit, nous n’avions rien fait de mal », Daniel Johnson Jr., un chef de tribu à Angoon, a déclaré à l’agence de presse.















Selon la version des événements de la Marine, un chamane Tlingit appelé Tith Klane est mort lorsqu’un fusil-harpon a explosé sur un baleinier sur lequel il travaillait. Les membres de la tribu ont forcé le navire à débarquer, ont pris des otages et ont exigé 200 couvertures en guise de compensation. La compagnie baleinière a refusé et a demandé l’aide des militaires, évoquant un « Le soulèvement des Tlingits. » Les Tlingit affirment qu’ils n’ont jamais pris d’otages ni exigé les couvertures des baleiniers.

Le commandant Edgar C. Merriman a navigué vers Angoon le 25 octobre et a exigé un tribut de 400 couvertures des Tlingit, en guise de punition pour désobéissance. Lorsque la tribu n’en proposa que 81, il ordonna une attaque.

«Ils nous ont laissés sans abri sur la plage» Le neveu de Tith Klane, Billy Jones, a déclaré dans une interview enregistrée dans les années 1950 et publiée en 1982. Il avait 13 ans lorsque le village a été détruit.

Six enfants figuraient parmi les morts, et « Un nombre incalculable de personnes âgées et de nourrissons sont morts cet hiver-là à cause du froid, du froid et de la faim », Johnson a déclaré à AP.

Rosita Worl, directrice du Sealaska Heritage Institute à Juneau, a déclaré que certains des aînés Tlingit « J’ai marché dans les bois » mourir cet hiver-là pour que les plus jeunes membres de la tribu aient plus de nourriture.

Le mois dernier, la marine a présenté ses excuses pour la destruction du village voisin de Kake en 1869. L’armée américaine envisage également de présenter ses excuses pour le bombardement de la ville de Wrangell la même année, même si aucune date n’a encore été fixée.

L’armée américaine a eu recours à la force pour soumettre les indigènes de l’Alaska après avoir acheté le territoire à la Russie en 1867, pour un montant de 7,2 millions de dollars (environ 153,3 milliards de dollars aujourd’hui). L’acquisition fut critiquée jusqu’en 1896, date à laquelle de l’or fut découvert dans le Klondike.