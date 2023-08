La marine américaine s’engage à contrer le « comportement agressif » de la Chine – médias

Un vice-amiral américain aurait appelé à repousser Pékin en mer de Chine méridionale.

Le commandant de la plus grande flotte avancée de la marine américaine aurait répondu à une récente confrontation entre des navires chinois et philippins dans la mer de Chine méridionale en s’engageant à repousser l’agression présumée des forces de Pékin dans la région.

Le vice-amiral Karl Thomas, commandant de la septième flotte américaine, a assuré dimanche les Philippines du soutien de Washington dans la lutte contre les forces chinoises. « comportement agressif, » a rapporté Reuters. « Mes forces sont ici pour une raison » dit-il, citant le « des défis partagés » auxquels sont confrontés les États-Unis et leur allié philippin.

Thomas a fait ces commentaires environ trois semaines après un incident au cours duquel les garde-côtes chinois ont déployé des canons à eau contre des navires philippins qui tentaient de réapprovisionner un navire de guerre que Manille avait intentionnellement échoué sur un haut-fond contesté de la mer de Chine méridionale en 1999. La mission de réapprovisionnement a finalement été achevée. mardi, livrant de la nourriture et d’autres marchandises aux troupes stationnées sur le navire de transport « Sierra Madre » datant de la Seconde Guerre mondiale.

En savoir plus La Chine affirme que l’allié des États-Unis cherche à « occuper de manière permanente » une île contestée

« Il faut mettre au défi les gens, je dirais, qui évoluent dans une zone grise » Thomas a déclaré à Reuters. « Quand ils en prennent un peu plus et vous poussent, vous devez riposter. Il faut naviguer et opérer. Il ajouta, « Il n’y a vraiment pas de meilleur exemple de comportement agressif que l’activité du 5 août sur le haut-fond. »

Thomas s’est entretenu avec le vice-amiral Alberto Carlos, qui dirige le commandement occidental des Philippines chargé de superviser les intérêts de Manille en mer de Chine méridionale. « Nous avons certainement partagé des défis » » a déclaré le commandant américain. « Je voulais donc mieux comprendre comment il percevait les opérations dont il est responsable, et je veux m’assurer qu’il comprenait ce dont je disposais. »

La septième flotte américaine, basée au Japon, couvre une zone d’opérations s’étendant sur plus de 124 millions de kilomètres carrés dans le Pacifique occidental, depuis la ligne de date internationale jusqu’à la frontière indo-pakistanaise. Elle compte environ 60 navires et sous-marins, ainsi que 140 avions et environ 20 000 marins. Sa zone opérationnelle englobe la moitié de la population mondiale et les cinq plus grandes puissances militaires en dehors des États-Unis, dont la Russie et la Chine.

En savoir plus La Chine met en garde son voisin contre « l’introduction de loups dans la maison »

Les tensions entre les Philippines et la Chine se sont intensifiées depuis que Ferdinand Marcos Jr. a pris ses fonctions de président à Manille l’année dernière. Marcos a forgé des liens de défense plus étroits avec les États-Unis et a affirmé les revendications territoriales de son pays en mer de Chine méridionale. Par exemple, les Philippines ont placé des bouées de navigation autour des îles Spratly en mai, revendiquant ainsi une zone sur laquelle Pékin revendique la souveraineté.

Les responsables chinois ont averti que le renforcement de la coopération militaire avec les États-Unis lierait les Philippines. « au char des conflits géopolitiques » mettant en péril la sécurité du pays. Pékin et Washington se sont mutuellement accusés à plusieurs reprises de provocations militaires en mer de Chine méridionale.