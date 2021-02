La marine américaine saisit une grande cache d’armes de contrebande au large de la Somalie

DUBAI, Émirats arabes unis (AP) – La marine américaine a saisi une grande cache d’armes en contrebande par deux petits navires au large des côtes de la Somalie, a-t-elle annoncé mardi, au milieu de la guerre acharnée au Yémen voisin.

Parmi les armes saisies par le destroyer lance-missiles USS Winston S. Churchill dans l’océan Indien la semaine dernière se trouvaient des milliers de fusils de type Kalachnikov, des mitrailleuses légères, des fusils de précision lourds, des lance-grenades propulsés par roquettes et des armes de service d’équipage, a déclaré la marine. .

Dans sa déclaration, la 5e flotte de la Marine basée à Bahreïn n’a pas identifié la source des armes de contrebande ni révélé leur destination. Mais un responsable de la défense américaine qui a parlé sous couvert d’anonymat, car il n’était pas autorisé à discuter des détails de la saisie, a déclaré qu’il y avait «certaines indications» que les armes étaient destinées au Yémen déchiré par la guerre juste de l’autre côté du golfe d’Aden. Les autorités continuaient d’enquêter, a ajouté le responsable.

Pendant deux jours, le destroyer s’est arrêté et a fouillé les deux navires à la recherche de marchandises illicites dans le cadre de la patrouille de sécurité maritime de routine de la marine dans la région. Les personnes à bord des navires ont été relâchées après l’opération, a-t-il ajouté.

Une courte vidéo publiée par la marine semble montrer des marins américains inspectant l’un des boutres interceptés, un navire traditionnel qui navigue généralement dans les eaux de la région du golfe Persique, alors que des hélicoptères tournaient au-dessus. Des photographies de la contrebande, un échantillon de la quantité beaucoup plus grande d’armes, montraient des rangées de ce qui semblait être de nouvelles Kalachnikovs enveloppées de plastique et des piles de lance-grenades propulsés par roquettes.

«Ces opérations empêchent des acteurs néfastes de diffuser illégalement leur aide mortelle», a déclaré le Cmdr. Timothy Shanley, commandant du Churchill.

L’assortiment d’armes à bord des boutres reflétait d’autres envois interdits par les États-Unis et les forces alliées dans la région, qui se sont ensuite avérés se diriger vers le Yémen, où des rebelles houthis soutenus par l’Iran se sont battus contre une coalition militaire dirigée par l’Arabie saoudite pour le contrôle du pays. depuis 2015. Le Yémen est inondé d’armes légères qui ont été introduites en contrebande dans des ports mal contrôlés au cours des années de conflit.

Les analystes affirment que le modèle de l’envoi correspondait à des cas passés de contrebande iranienne présumée au Yémen. En juin dernier, par exemple, les forces navales saoudiennes ont saisi un boutre transportant des missiles antichars et des milliers de fusils d’assaut qui auraient été fabriqués en Iran. Ils étaient en route pour le Yémen via des réseaux de passeurs en Somalie, selon un récent rapport de l’Initiative mondiale contre la criminalité transnationale organisée.

« Le mélange unique de matériaux est cohérent avec de multiples interdictions au cours des années qui ont été définitivement liées à l’Iran », a déclaré Tim Michetti, un expert des flux d’armes illicites, de la saisie révélée mardi.

« Associé à des articles identiques à ceux récupérés auprès des groupes alignés sur l’Iran dans la région », a-t-il ajouté, l’assortiment « fournit une forte indication de la provenance d’un transfert. »

Les pays arabes, l’Occident et les experts des Nations Unies affirment que l’Iran a armé les Houthis de tout, des fusils d’assaut aux missiles balistiques, ce que Téhéran a longtemps nié malgré les preuves du contraire. La 5e flotte a accusé à plusieurs reprises l’Iran de faire de la contrebande d’armes via la mer d’Oman vers les Houthis, qui détiennent la capitale du Yémen, Sanaa, et une grande partie du nord du pays.

La mission de l’Iran auprès des Nations Unies n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires sur l’interception.

L’interdiction intervient à un moment délicat au Yémen et dans l’ensemble de la région. Les forces houthies ont poussé de manière agressive dans le dernier bastion gouvernemental du Yémen, Marib, ces dernières semaines. Les tensions montent entre l’Iran et les États-Unis à propos de l’accord atomique en lambeaux de 2015 qui visait à limiter l’enrichissement d’uranium de l’Iran en échange d’un allégement des sanctions.

L’écrivain d’Associated Press Jon Gambrell a contribué à ce rapport.