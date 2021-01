Les États-Unis ont accusé la Chine d’intensifier les tensions dans la mer de Chine méridionale au milieu de nouveaux exercices. Cette déclaration intervient peu de temps après qu’un groupe de pression pro-OTAN notoire a publié une proposition anonyme pour un conflit à long terme avec Pékin.

PACOM (United States Indo-Pacific Command) a annoncé vendredi soir que les vols militaires chinois au cours de la semaine dernière « à aucun moment » ne représentait aucune menace pour les navires, les marins ou les avions de la marine américaine, selon un communiqué cité par Reuters.

Un responsable s’exprimant sous couvert d’anonymat a déclaré que les avions de combat chinois ne se sont jamais approchés à moins de 250 miles nautiques (463 km) de l’USS Théodore Roosevelt groupe aéronaval, actuellement déployé en mer de Chine méridionale.

Il n’était pas clair si la déclaration faisait référence aux vols du week-end dernier de l’armée de l’air de l’Armée populaire de libération près de l’île de Taiwan – que la Chine revendique comme son propre territoire, mais a été gouvernée par les nationalistes vaincus qui ont fui le continent en 1949 – ou quoi que ce soit. une activité peut avoir eu lieu entre le golfe du Tonkin et la péninsule de Leizhou, où la Chine a annoncé qu’elle organiserait des exercices militaires non spécifiés à un moment donné entre mercredi et samedi.

Alors que PACOM décrivait l’activité militaire chinoise comme faisant partie d’un «Modèle de comportement agressif et déstabilisant» – selon Reuters – Pékin a déclaré plus tôt cette semaine que la présence de navires américains dans la mer de Chine méridionale était «Pas propice à la paix et à la stabilité dans la région.» Dans l’ensemble, jargon typique du combat diplomatique entre les deux puissances.

Jeudi, cependant, l’un des principaux groupes de réflexion sur la politique américaine a publié un long article – gardant exceptionnellement secret l’identité de son auteur – qui préconisait une approche de la guerre froide 2.0 de la Chine par les États-Unis, dans le but ultime de préserver le monde de Washington. hégémonie et «Changement de régime» À Pékin.

Le document est essentiellement une reprise du « Long Telegram » de George Kennan de 1946, qui décrit la stratégie de « endiguement » de l’Union soviétique, les États-Unis adopteraient ce qui allait devenir la première guerre froide l’année prochaine.

Ce « télégramme plus long » exhorte les États-Unis à faire de même en ce qui concerne la Chine afin que d’ici 2050, les États-Unis et leurs alliés «Continuer à dominer l’équilibre régional et mondial des pouvoirs» tout en empêchant la Chine de s’emparer de Taiwan ou «Toute autre forme d’action militaire pour atteindre ses objectifs régionaux.» Il espère également voir le président Xi Jinping « Remplacé par une direction de parti plus modérée » et que le peuple chinois «Remettre en question et remettre en question la proposition centenaire du Parti communiste selon laquelle l’ancienne civilisation chinoise est à jamais destinée à un avenir autoritaire.»

Le document est une escalade à la fois du ton et de l’intention par rapport aux déclarations radicales de plusieurs hauts responsables de l’administration Trump – du procureur général Bill Barr au secrétaire d’État Mike Pompeo – au cours de l’année écoulée. L’administration Biden récemment assermentée a rapidement déclaré sa « solide comme le roc » engagement envers Taïwan, alors que Biden avait précédemment déclaré qu’il entendait « restaurer » Leadership américain de «Démocraties» dans le monde contre «Autoritarisme».

