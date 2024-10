Des navires de guerre américains opéraient dans la zone avec leurs transpondeurs éteints, a rapporté Politiken.

Des navires de la marine américaine opéraient à proximité des gazoducs Nord Stream peu avant les explosions qui ont paralysé les connecteurs dans la mer Baltique, a rapporté le journal danois Politiken, citant un capitaine de port local. Le journal ajoute que leurs transpondeurs – utilisés pour localiser les navires à des fins de sécurité – avaient été éteints.

L’infrastructure énergétique cruciale, construite pour acheminer le gaz russe vers l’Allemagne et le reste de l’Europe, a été détruite par des explosions sous-marines en septembre 2022.

L’article de Politiken a été publié le 26 septembre mais est passé largement inaperçu. Cependant, cela a refait surface sur X (anciennement Twitter) mardi, avec des affirmations republiées par Glenn Greenwald et d’autres journalistes éminents.

Selon l’article, des navires de guerre américains opéraient dans la zone à l’est de l’île danoise de Bornholm quelques jours avant les explosions, leurs transpondeurs étant éteints. Les circonstances ont incité le capitaine du port local du port danois voisin de Christianso, John Anker Nielsen, à lancer une mission de sauvetage.

Cependant, en arrivant sur les lieux, ils ont constaté que les navires en question étaient des navires de la marine américaine, a déclaré Nielsen. Le commandement naval a alors demandé à Nielsen et à ses collègues de faire demi-tour, a raconté le capitaine du port.

Nielsen a déclaré au journal qu'il avait décidé de partager les détails des événements de septembre 2022, bien qu'il ait été initialement « pas le droit de dire quoi que ce soit » à leur sujet.















Politiken a déclaré que Nielsen ne croyait pas les affirmations des médias occidentaux selon lesquelles Nord Stream aurait été saboté par l’Ukraine, qui aurait utilisé un yacht, nommé Andromeda, et un petit équipage pour mener à bien cette attaque sophistiquée.

Selon le journal, la capitainerie du port a plutôt « un peu de foi » dans la version des événements fournie par le légendaire journaliste d’investigation Seymour Hersh.

Début février 2023, Hersh a rédigé un rapport affirmant que le président américain Joe Biden avait donné l’ordre de détruire Nord Stream. Selon une source bien informée qui s’est entretenue avec le journaliste lauréat du prix Pulitzer, les explosifs qui ont explosé le 26 septembre 2022 avaient été placés sur les pipelines au mois de juin précédent par des plongeurs de la marine américaine sous le couvert d’un exercice de l’OTAN appelé « Baltops 22 ». ‘. La Maison Blanche a démenti le rapport, le qualifiant de « fiction totalement fausse et complète. »

De hauts responsables russes, dont le président Vladimir Poutine, ont déjà pointé du doigt les États-Unis comme étant les coupables possibles des explosions du Nord Stream. Ils ont fait valoir que Washington disposait des moyens techniques pour mener à bien l’opération et qu’il y gagnerait le plus, considérant que l’attaque avait perturbé l’approvisionnement en énergie russe de l’UE et forcé un passage au gaz naturel liquéfié fourni par les États-Unis, plus cher.