La marine américaine poursuivie pour “secrets toxiques”

Des familles à Hawaï accusent l’armée de ne pas avoir divulgué la “contamination catastrophique” de l’eau du robinet avec du carburéacteur

Quatre familles ont poursuivi la marine américaine pour avoir contaminé l’approvisionnement en eau près de Pearl Harbor à Hawaï avec des milliers de gallons de carburéacteur, affirmant que l’armée hébergeait “secrets toxiques” et n’ont pas pris les mesures correctives appropriées car ils étaient gravement malades.

Au moins deux fois en 2021, du carburant s’est échappé d’un complexe de réservoirs de stockage datant de la Seconde Guerre mondiale dans un puits qui alimente en eau les maisons et les bureaux dans et autour de l’immense base commune Pearl Harbor-Hickam. À ce jour, la Marine n’a pas encore entièrement dévoilé la portée de la “contamination catastrophique” selon une plainte déposée mercredi devant le tribunal de district américain d’Honolulu.

“Tout au long de 2021, alors que plus de 93 000 membres du service militaire, des membres de leur famille et des civils comptaient sur le gouvernement pour obtenir de l’eau potable sur l’île d’Oahu, la marine a caché des secrets toxiques”, le procès allégué. “Comme les familles Feindt, Freeman, Simic et Wyatt et bien d’autres comme eux allaient le découvrir, l’eau qu’ils buvaient et dans laquelle ils se baignaient était dangereusement contaminée. Et les représentants du gouvernement le savaient depuis le début.

Des centaines de plaignants supplémentaires devraient se joindre au procès une fois qu’ils auront terminé le processus administratif requis pour de telles réclamations contre le gouvernement fédéral, ont déclaré les avocats des familles. Des milliers de personnes ont continué à utiliser l’eau parce que la Marine n’a pas révélé les fuites ou la gravité de la contamination. Selon le dossier, les plaignants continuent de souffrir de convulsions, de troubles gastro-intestinaux, de problèmes neurologiques et d’autres maladies.

“Alors que ces familles devenaient de plus en plus malades à cause de l’eau, le gouvernement a aggravé la souffrance des familles”, dit le procès. “Premièrement, les dirigeants de la Marine ont nié et rejeté leurs préoccupations. Les questions et les préoccupations des familles ont été ignorées ou minimisées. Ensuite, la marine a refusé aux familles même les normes de soins les plus élémentaires lorsqu’elles se sont tournées vers les prestataires de soins médicaux militaires pour obtenir de l’aide.

La marine a confirmé la contamination pour la première fois en décembre 2021, après avoir initialement affirmé qu’une fuite de carburant était confinée à un tunnel qui n’affectait pas l’approvisionnement en eau. Une fois le problème reconnu, le service d’eau de près de 100 000 personnes a été interrompu. À l’époque, le représentant américain Kai Kahele, un démocrate d’Hawaï, a qualifié l’incident de “crise aux proportions astronomiques”.

Alors que les familles commençaient à se plaindre de l’odeur et du goût de leur eau, le commandant de la base a envoyé un avis indiquant qu’il n’y avait aucune raison de croire que l’eau était insalubre. “Tout ce qu’ils avaient à faire était de dire:” Nous voyons qu’il y a un problème, nous ne savons pas ce que c’est, et nous allons faire tout ce qu’il faut pour le découvrir et le résoudre “” L’épouse de la marine, Cheri Burness, a déclaré à l’Associated Press. « C’est tout ce qu’ils avaient à faire. Et à la place, nous avons eu: ‘Non. Cela semble bon. Sent bon. Au revoir.'”

Une enquête de la Marine a imputé la crise à une mauvaise gestion et à une erreur humaine. Environ 6 000 personnes auraient été rendues malades par la contamination.