La marine américaine partage des photos d’une énorme saisie d’armes dans la mer d’Oman

L’année dernière, après que le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, ait déclaré que les armes saisies par les forces américaines en novembre 2019 et février 2020 et qui étaient soupçonnées d’être destinées à des attaques contre l’Arabie saoudite étaient «d’origine iranienne», a déclaré à Reuters la mission iranienne auprès des Nations Unies. étaient «de graves défauts, inexactitudes et divergences» dans la déclaration de Guterres.