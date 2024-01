La marine américaine mène une nouvelle série de frappes au Yémen contre les Houthis

Commentez cette histoire Commentaire Ajouter à vos histoires enregistrées Sauvegarder

La marine américaine a lancé une nouvelle série de frappes de missiles contre les militants houthis au Yémen, ciblant une douzaine de sites dans le cadre d’une campagne croissante destinée à étouffer les attaques répétées contre les navires commerciaux dans la mer Rouge, ont annoncé mercredi soir des responsables américains. Les forces américaines ont mené des frappes sur 14 missiles que les Houthis avaient « chargés pour être tirés », ont indiqué des responsables militaires dans un communiqué publié par le commandement central américain. Les missiles étaient sur des rails de lancement et « représentaient une menace imminente pour les navires marchands et les navires de la marine américaine et auraient pu être tirés à tout moment », incitant les forces américaines à frapper en état de légitime défense, selon le communiqué.

Le général Michael « Erik » Kurilla, chef du commandement central, a déclaré dans le communiqué que les Houthis « continuent de mettre en danger les marins internationaux et de perturber les voies de navigation commerciales dans la région Rouge du Sud et les voies navigables adjacentes ».

“Nous continuerons à prendre des mesures pour protéger la vie des marins innocents et nous protégerons toujours notre peuple”, a déclaré Kurilla. Il a qualifié les militants de « terroristes houthis », dans un langage qui semble refléter la décision de l’administration Biden, annoncée mercredi, d’inscrire les militants sur sa liste de terroristes spécialement désignés.

Les frappes ont été menées avec des missiles Tomahawk, ont déclaré deux responsables de la défense, s’exprimant sous couvert d’anonymat en raison de la sensibilité de la question. Au moins un navire de guerre et un sous-marin étaient impliqués, ont indiqué les responsables.

Le nouveau barrage, rapporté pour la première fois par Associated Press, est la plus importante menée par l’armée américaine depuis que le président Biden a approuvé la semaine dernière des dizaines de frappes en une seule nuit, après des semaines de militants menant des attaques avec des missiles balistiques et des drones d’attaque à sens unique. Les forces américaines ont également mené des frappes plus modestes samedi et lundi.

Les militants n’ont pas été découragés par les frappes et ont continué à mener des attaques contre des navires commerciaux. Mardi, un drone d’attaque à sens unique lancé depuis le Yémen a frappé le M/V Genco Picardie, un cargo américain battant pavillon des Îles Marshall. Le Commandement central américain, qui supervise les opérations américaines dans la région, a déclaré dans un communiqué qu’aucun blessé n’avait été signalé, mais que le navire avait subi quelques dommages. Le navire est resté en état de navigabilité et a poursuivi sa route, indique le communiqué.

Les militants ont lié leur vague d’attaques à la guerre contre Gaza, affirmant qu’ils continueraient à les lancer pour protester contre la campagne israélienne contre le Hamas, qui a tué plus de 24 000 personnes. Israël a déclaré qu’il poursuivrait ses opérations militaires pour détruire le Hamas, qui a lancé une attaque terroriste le 7 octobre qui a tué plus de 1 200 personnes.

Un porte-parole du Pentagone, le général de division Patrick Ryder, a déclaré mardi que les États-Unis estiment toujours que la guerre à Gaza « continue d’y rester » contenue. Mais il a reconnu qu’« il existe clairement des tensions au Moyen-Orient » depuis le début de la guerre, et que les responsables américains continueront de travailler avec leurs alliés et partenaires pour empêcher un conflit régional plus large.

“En ce qui concerne les activités que nous constatons par les Houthis dans la mer Rouge, encore une fois, ils exploitent la situation pour mener des attaques contre des navires et des navires de plus de 50 pays, affectant plus de 50 pays à travers le monde”, a déclaré Ryder. dit.