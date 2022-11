La marine américaine intercepte un navire de pêche tentant de faire passer en contrebande des matières explosives de l’Iran au Yémen

Suffisamment de matériel pour alimenter plus d’une douzaine de missiles balistiques à moyenne portée a été intercepté par la marine américaine sur un navire de pêche se dirigeant de l’Iran vers le Yémen.

La quantité massive de matériel explosif a été saisie par la 5e flotte des forces navales américaines le 8 novembre alors que le navire empruntait une route utilisée pour envoyer des armes aux rebelles houthis soutenus par l’Iran dans le pays déchiré par la guerre.

“Le transfert illégal d’aide létale depuis l’Iran ne passe pas inaperçu”, a déclaré le vice-amiral Brad Cooper, commandant du Commandement central des forces navales américaines, de la 5e flotte américaine et des forces maritimes combinées, dans un communiqué. “C’est irresponsable, dangereux et conduit à la violence et à l’instabilité à travers le Moyen-Orient.”

La 5e flotte a déclaré que le navire avait été intercepté par le navire de la Garde côtière américaine USCGC John Scheuerman et le destroyer lance-missiles USS The Sullivans.

“Le navire côtier de patrouille USS Hurricane (PC 3) et les techniciens de neutralisation des explosifs et munitions de la Marine de la 5e flotte américaine ont également participé à un effort d’une semaine pour fouiller complètement le navire et vérifier le type de matériel trouvé”, a-t-il déclaré dans un communiqué.

À bord, “les forces ont découvert plus de 70 tonnes de perchlorate d’ammonium, un puissant oxydant couramment utilisé pour fabriquer du carburant pour fusées et missiles ainsi que des explosifs”, selon la 5e flotte américaine, qui a ajouté que c’était la première fois qu’elle interceptait le matériel.

Le raid a également rapporté plus de 100 tonnes d’engrais à base d’urée, un composé chimique qui peut être utilisé pour fabriquer des explosifs.

Les forces américaines ont coulé le navire le 13 novembre, le considérant comme un danger pour la navigation commerciale. Les quatre membres d’équipage qui l’exploitaient ont été renvoyés au Yémen deux jours plus tard lors d’un échange en mer dans le golfe d’Aden avec les garde-côtes yéménites.