La marine américaine « impactée » par des pirates informatiques soutenus par la Chine : Secrétaire de la Marine

La marine américaine a été touchée par le piratage parrainé par l’État chinois révélé par Microsoft plus tôt cette semaine, le secrétaire à la Marine Carlos Del Toro a déclaré jeudi à Morgan Brennan de CNBC.

Del Toro a déclaré que la marine américaine « a été touchée » par les cyberattaques, ajoutant qu’il n’était « pas surprenant que la Chine se comporte de cette manière, non seulement au cours des deux dernières années, mais depuis des décennies ».

Il a refusé de fournir plus de détails sur l’incursion, mais a suggéré que la Marine faisait face à des cyberattaques comme celle-ci depuis des années.

Microsoft a émis mercredi un avertissement aux côtés des principales agences de renseignement et de la Cybersecurity and Infrastructure Security Agency, alertant les entreprises et les entreprises publiques qu’un groupe de piratage sophistiqué soutenu par l’État chinois avait exploité avec succès une vulnérabilité dans une suite de cybersécurité populaire.

La vulnérabilité, qui a été exploitée par un groupe nommé « Volt Typhoon », a un impact sur les cyber-infrastructures critiques dans toute une gamme d’industries, a déclaré Microsoft mercredi. Microsoft a noté que les pirates chinois avaient ciblé les secteurs des communications et maritimes à Guam, qui abrite une base militaire américaine clé.

Le groupe de piratage semble s’être concentré sur la surveillance plutôt que sur la perturbation, a noté Microsoft. Mais les hauts responsables du renseignement et les chercheurs ont exprimé leur inquiétude quant au fait que Guam avait été pris pour cible, disant Le New York Times que le territoire insulaire serait crucial pour repousser une invasion tant redoutée de Taiwan par la Chine.

Le ministère chinois des Affaires étrangères et la presse contrôlée par l’État ont rejeté les conclusions de Microsoft et de la communauté du renseignement comme de la « désinformation ».

Plus tôt jeudi, un porte-parole du département d’État a déclaré qu’il était vital pour le gouvernement et le public de rester vigilants. « Nous continuerons à travailler avec nos alliés et partenaires pour résoudre ce problème critique », a déclaré le porte-parole Matthew Miller lors d’un briefing.