La marine américaine et l’Iran ont une rencontre tendue dans le détroit d’Ormuz

DUBAÏ, Émirats arabes unis (AP) – La marine américaine a déclaré mardi que ses forces avaient eu une rencontre tendue avec les gardiens de la révolution paramilitaires iraniens dans le détroit stratégique d’Ormuz.

La 5e flotte de la marine basée au Moyen-Orient a déclaré que trois navires de la Garde avaient eu une rencontre « dangereuse et non professionnelle » alors que l’USS Sirocco et l’USNS Choctaw County transitaient lundi par le détroit, l’embouchure étroite du golfe Persique.

La Marine a déclaré que l’un des trois engins rapides de la Garde a couru de front au Sirocco avant de changer de cap. La marine a déclaré que le Sirocco avait également tiré une fusée éclairante lors de la rencontre.

Une courte vidéo publiée par la Marine a montré la rencontre.

L’Iran n’a pas immédiatement reconnu l’incident dans le détroit, par lequel passe un cinquième de tout le pétrole échangé.

Cela survient alors que les tensions restent élevées dans la région alors que l’accord nucléaire de l’Iran avec les puissances mondiales reste en lambeaux alors que les négociations sur l’accord sont au point mort. Pendant ce temps, le programme atomique de Téhéran enrichit l’uranium à ses niveaux les plus proches de la qualité militaire.

The Associated Press