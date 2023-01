La marine américaine dit avoir saisi des fusils d’assaut iraniens à destination du Yémen

Commentez cette histoire Commenter

DUBAÏ, Émirats arabes unis – La marine américaine a saisi plus de 2 100 fusils d’assaut sur un navire dans le golfe d’Oman qui, selon lui, provenait d’Iran et était à destination des rebelles houthis soutenus par l’Iran au Yémen, a déclaré mardi un porte-parole de la marine. Il s’agissait de la dernière capture d’armes prétendument destinées au pays le plus pauvre du monde arabe.

La saisie a eu lieu vendredi dernier après qu’une équipe de l’USS Chinook, un patrouilleur côtier de classe Cyclone, est montée à bord d’un voilier en bois traditionnel connu sous le nom de boutre. Ils ont découvert les fusils de style Kalachnikov emballés individuellement dans des bâches vertes à bord du navire, a déclaré le Cmdr. Timothy Hawkins, porte-parole de la 5e flotte de la Marine basée au Moyen-Orient.

Le Chinook, ainsi que le patrouilleur USS Monsoon et le destroyer lance-missiles USS The Sullivans, ont pris possession des armes. Ils ressemblaient à d’autres fusils d’assaut précédemment saisis par la marine, soupçonnés de provenir d’Iran et de se diriger vers le Yémen.

“Lorsque nous avons intercepté le navire, il se trouvait sur une route historiquement utilisée pour le trafic de marchandises illicites vers les Houthis au Yémen”, a déclaré Hawkins à l’Associated Press. “L’équipage yéménite a corroboré l’origine.”

L’équipage yéménite, a ajouté Hawkins, sera rapatrié dans une partie du Yémen contrôlée par le gouvernement.

Un embargo sur les armes des Nations Unies interdit les transferts d’armes aux Houthis depuis 2014, lorsque la guerre civile au Yémen a éclaté.

L’Iran a longtemps nié avoir armé les Houthis alors même qu’il transférait des fusils, des grenades propulsées par fusée, des missiles et d’autres armes à la milice yéménite en utilisant des routes maritimes. Des experts indépendants, des nations occidentales et des experts de l’ONU ont retracé des composants saisis à bord d’autres navires détenus jusqu’en Iran.

La mission iranienne auprès des Nations unies n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires mardi.

Les Houthis se sont emparés de la capitale du Yémen, Sanaa, en septembre 2014 et ont contraint le gouvernement internationalement reconnu à l’exil. Une coalition dirigée par l’Arabie saoudite, armée d’armes et de renseignements américains, est entrée en guerre aux côtés du gouvernement yéménite en exil en mars 2015. Des années de combats infructueux ont poussé la nation la plus pauvre du monde arabe au bord de la famine.

Un cessez-le-feu de six mois dans la guerre du Yémen, le plus long du conflit, a expiré en octobre malgré les efforts diplomatiques pour le renouveler. Cela fait craindre que les combats ne s’intensifient à nouveau. Plus de 150 000 personnes ont été tuées au Yémen pendant le conflit, dont plus de 14 500 civils.

Il y a eu des attaques sporadiques depuis l’expiration du cessez-le-feu, bien que les négociateurs internationaux tentent de trouver une solution politique à la guerre.

En novembre, la marine a trouvé 70 tonnes d’un composant de carburant de missile caché parmi des sacs d’engrais, également prétendument en provenance d’Iran et à destination du Yémen.