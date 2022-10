La marine américaine détaille la réponse au possible blocus de Taïwan par la Chine — RT World News

Washington a ce qu’il faut pour contrer les tentatives de Pékin d’isoler l’île autonome, selon le commandant de la flotte américaine du Pacifique

Les États-Unis et leurs alliés seraient en mesure de briser un blocus naval chinois de Taïwan si Pékin décidait d’isoler l’île autonome, a assuré l’amiral Samuel Paparo, commandant de la flotte américaine du Pacifique.

La Chine possède certainement “le nombre de navires et la capacité en mer d’exécuter un blocus” de Taïwan, a déclaré Paparo aux journalistes à Hawaï, qui abrite le quartier général de la flotte du Pacifique. Ses commentaires ont été rapportés mercredi par l’agence de presse japonaise Nikkei.

« La question qui suit est ‘Les alliés ont-ils la capacité de briser ce blocus ?’ Et la réponse à cela est un “oui” retentissant. nota l’amiral.

Paparo est allé jusqu’à suggérer que Washington pourrait déjouer les plans de la Chine pour isoler l’île par ses propres moyens, sans l’aide d’alliés, en raison du volume de la puissance de feu et « supériorité dans des domaines clés.

En août, la Chine a organisé les plus grands exercices militaires jamais organisés autour de Taïwan en réponse à une visite de la présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi, coupant ainsi l’île du reste du monde pendant des jours. Les avions et les navires dans la région ont été avertis des exercices et ont dû changer de route.















Un responsable américain anonyme a déclaré à Nikkei que Pékin pourrait “Essentiellement bloquer l’accès de Taïwan, par l’imposition répétée de ce type de zones de fermeture, légalement, en toute sécurité et d’une manière qui serait extraordinairement difficile, que ce soit pour Taïwan ou les États-Unis, à contester et à contrer.”

Une telle approche permettrait à la Chine d’isoler l’île sans pour autant annoncer un blocus. Dans ce cas, Washington serait incapable de conclure définitivement qu’un blocus est en place, ce qui l’empêcherait de lancer une opération pour le lever, a souligné Nikkei.

Le président américain Joe Biden a déclaré à plusieurs reprises que l’Amérique interviendrait militairement si Pékin décidait d’utiliser la force pour prendre le contrôle de Taïwan.

Lors d’une interview avec ’60 Minutes’ sur CBS News le mois dernier, on a demandé à Biden si « Les forces américaines, les hommes et les femmes américains défendraient Taiwan en cas d’invasion chinoise ? Le président a répondu en disant “oui.”

Taïwan est autonome depuis 1949, mais n’a jamais officiellement déclaré son indépendance de la Chine, Pékin la considérant comme faisant partie de son territoire dans le cadre de la politique d’une seule Chine.

Bien qu’il ait constamment affirmé son soutien à cette approche, Washington entretient de solides liens officieux avec l’île de 23,5 millions d’habitants, vendant des armes à Taipei et soutenant ses efforts pour l’indépendance. Pékin a longtemps protesté contre ces contacts, affirmant qu’ils étaient provocateurs et enfreignaient la souveraineté de la Chine.