La marine américaine arrête un navire de contrebande iranien et trouve plus de 2 000 fusils d’assaut

La marine américaine a saisi plus de 2 000 fusils d’assaut après avoir arrêté un navire présumé de contrebande en route de l’Iran vers le Yémen, a annoncé mardi la marine.

L’USS Chinook a déployé une équipe d’embarquement sur le navire dans le golfe d’Oman avec le soutien de l’USS Monsoon et de l’USS The Sullivans le 6 janvier, découvrant un équipage de ressortissants yéménites. Les États-Unis ont confisqué 2 116 fusils d’assaut et sont en train de rapatrier le navire et son équipage, selon un communiqué de la Marine.

“Cette cargaison fait partie d’un schéma continu d’activités déstabilisatrices de l’Iran”, a déclaré le vice-amiral Brad Cooper, commandant du commandement central des forces navales américaines, de la 5e flotte américaine et des forces maritimes combinées. “Ces menaces retiennent notre attention. Nous restons vigilants dans la détection de toute activité maritime qui entrave la liberté de navigation ou compromet la sécurité régionale.”

Le navire à équipage yéménite était le troisième navire de pêche à être trouvé en train de faire passer en contrebande de l’aide létale de l’Iran aux rebelles houthis au Yémen depuis novembre. Les forces américaines ont également saisi plus de 50 tonnes de cartouches de munitions, de fusées et de propulseurs pour fusées le 1er décembre. Les Sullivans, l’USS Hurricane et l’USCG John Scheuerman ont également intercepté plus de 70 tonnes de produits chimiques utilisés pour fabriquer des propulseurs et des explosifs de fusée le 8 novembre.

La marine américaine patrouille régulièrement sur les routes de contrebande courantes dans le golfe d’Oman. Les navires iraniens de contrebande d’armes au Yémen doivent voyager vers l’est à travers le golfe avant de se diriger vers le sud vers le Yémen.

Le droit international et le Conseil de sécurité de l’ONU interdisent la fourniture, la vente ou le transfert direct ou indirect d’armes aux rebelles houthis au Yémen.

La marine américaine a également une longue histoire d’interactions avec des navires iraniens dans la région. Trois Marine du Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGCN) ont affronté un convoi américain dans le détroit d’Ormuz en juin 2022, l’un des navires se rapprochant à moins de 50 mètres de l’USS Sirocco.

“Un de Navires IRGCN s’est approché de front de Sirocco à une vitesse dangereusement élevée et n’a changé de cap qu’après que le navire côtier de patrouille américain a émis des signaux d’avertissement sonores pour éviter la collision. Le navire iranien s’est également approché à moins de 50 mètres du navire de la marine américaine lors de l’interaction, et le Sirocco a répondu en déployant une fusée éclairante”, a déclaré la marine américaine à propos de l’incident.

