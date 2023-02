La marine américaine arrête des expériences “horribles”

Le groupe de défense des droits des animaux PETA a affirmé que les moutons souffraient de douleurs intenses et de paralysie lors de tests de décompression “sans valeur scientifique”

La marine américaine a cessé de commander des expériences sur le mal de décompression sur des moutons qui auraient soumis les animaux à d’horribles douleurs et blessures, y compris la paralysie et l’effondrement cardiovasculaire, a affirmé People for the Ethical Treatment of Animals (PETA).

Le groupe de défense des droits des animaux a revendiqué une victoire mercredi, affirmant que les tests avaient été interrompus jusqu’à deux ans plus tôt que prévu au milieu d’efforts de lobbying et de poursuites judiciaires. Les expériences ont été réalisées à l’Université du Wisconsin-Madison grâce à une subvention de 389 000 $ de la Marine. “C’est une victoire qui empêchera plus de moutons d’être maltraités lors d’épreuves horriblement douloureuses”, le groupe a dit de l’arrêt.

Cependant, un porte-parole de la Marine a déclaré à Military.com que les expériences avaient pris fin après que le contrat pour le projet est arrivé à son terme. “conclusion naturelle”. L’université a déclaré que la marine et les scientifiques impliqués dans le programme avaient décidé l’année dernière de ne pas poursuivre les tests sous contrat.

Les expériences ont été conçues pour aider la Marine à étudier les moyens de sauver les marins piégés dans des sous-marins coulés. Selon PETA, des moutons ont été placés dans des chambres pour simuler la pression ressentie dans un sous-marin profond, ainsi que celle en faisant rapidement surface.

Lire la suite Fauci sous le feu des législateurs après des rapports sur l’argent des contribuables américains dépensé pour des expériences de drogues cruelles sur des chiens

«Les expérimentateurs ont exposé des moutons à près de huit atmosphères de pression dans des chambres hyperbares pendant 30 minutes, puis les ont forcés à décompresser, période pendant laquelle ils ont probablement enduré… des douleurs articulaires invalidantes, des convulsions, des nausées, des paralysies, des vomissements, des brûlures et des douleurs thoraciques profondes», a déclaré le groupe dans une lettre en juin dernier au secrétaire de la Marine Carlos Del Toro. La lettre était cosignée par un contre-amiral à la retraite, le Dr Marion Balsam, qui commandait un hôpital naval.

Les moutons ont également reçu une injection d’un “substance d’intérêt”, dit PETA. Les animaux qui ont survécu aux expériences ont été tués et disséqués. “Ces tests n’ont aucune valeur scientifique et sont bien en deçà des normes internationales”, Le vice-président de PETA, Shalin Gala, a déclaré à Military.com.

Samuel Pons, associé de recherche de Balsam et PETA, a affirmé que les expérimentations animales sont inefficaces pour reproduire ce qui arrive aux humains atteints d’accident de décompression en raison de différences physiologiques, insistant sur le fait que les cellules humaines et les données des plongeurs peuvent être plus utiles pour prédire les symptômes et les facteurs de risque d’accident de décompression.