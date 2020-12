L’armée américaine a accusé la Chine de ne pas honorer ses accords après avoir omis de participer à des réunions virtuelles de haut niveau sur la sécurité maritime cette semaine, mais la marine chinoise a revendiqué la responsabilité des États-Unis.

L’armée chinoise devait participer à des réunions prévues du 14 au 16 décembre, qui devraient se tenir virtuellement en raison de la pandémie de coronavirus et liées à l’Accord consultatif maritime militaire.

Mais l’amiral Phil Davidson, chef du commandement indo-pacifique américain, a accusé mercredi la Chine de ne pas se présenter, ajoutant que cela « Devrait servir de rappel à toutes les nations alors qu’elles poursuivent des accords avec la Chine à l’avenir. »

Pendant ce temps, la marine chinoise a déclaré que Pékin avait fourni à la partie américaine des suggestions pour la réunion du 18 novembre.

«Cependant, les États-Unis ont insisté pour faire avancer leur programme unilatéral», a déclaré le colonel de la marine Liu Wensheng de la marine de l’Armée populaire de libération (APL). Les Etats Unis « arbitrairement » raccourci et modifié la nature de la réunion, «Tentant même de forcer la Chine à participer à la réunion avant que les deux parties ne parviennent à un accord sur les sujets», A expliqué Liu.

Pékin attache une grande importance aux consultations sino-américaines sur la sécurité militaire maritime, a déclaré Liu, mais a exhorté les États-Unis à repenser la raison pour laquelle la Chine ne s’est pas présentée à cette réunion spécifique.

«Ces approches non professionnelles, peu amicales et non constructives ont montré le style d’intimidation des États-Unis», Liu a souligné, ajoutant qu’il espérait que les deux États pourraient s’entendre « Dès que possible sur les questions pertinentes, pour pousser l’ouverture de la réunion en douceur. »

Davidson a également appelé l’APL à poursuivre un dialogue sur la sécurité opérationnelle.

Le dernier échange d’accusations est intervenu au milieu de la détérioration des liens entre les deux pays concernant les revendications territoriales de Pékin dans la mer de Chine méridionale et sa gestion de l’épidémie et des politiques de coronavirus à Hong Kong, ainsi que des ventes d’armes américaines à Taiwan et des querelles sur la position de Washington sur la Chine. entreprises technologiques opérant aux États-Unis.

