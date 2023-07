La marine américaine a aidé des contrebandiers de carburant – Iran – RT World News

Un amiral iranien a déclaré lundi que plusieurs avions américains avaient tenté d’empêcher la marine du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) de monter à bord d’un pétrolier soupçonné de contrebande.

« Le 6 juillet, le personnel de la marine de l’IRGC inspectait un navire nommé NADA 2 qui était impliqué dans la contrebande de pétrole et de gaz iraniens dans le golfe Persique, que les Américains ont cherché à empêcher par une série d’actions risquées et non professionnelles », a déclaré le contre-amiral Ramazan Zirrahi à l’agence de presse Tasnim.

Zirrahi commande le deuxième district naval du CGRI, dont le siège est à Bushehr. Il a dit à Tasnim que ses hommes avaient intercepté le trafic radio entre le capitaine du navire et le « Centre de commandement et de contrôle américain dans la région. » La 5e Flotte est basée à Bahreïn.

Les Américains auraient dit au capitaine d’éteindre les moteurs du navire et d’attendre d’être secouru. Zirrahi a affirmé que la 5e flotte avait alors envoyé deux avions d’attaque au sol A-10, un avion espion P-8A Poseidon, deux hélicoptères Black Hawk, un drone MQ-9 et « patrouilleurs » sur le site, mais n’a finalement pas réussi à empêcher la saisie du navire.

Vendredi, l'agence de presse Fars a rapporté qu'un pétrolier battant pavillon émirati avait été amené dans le port de Bushehr avec 12 membres d'équipage de quatre pays différents. Les autorités iraniennes ont déclaré avoir confisqué plus d'un million de litres de carburant de contrebande.















La marine américaine a déclaré à l’époque qu’elle avait « surveillé » l’interception d’un navire dans les eaux internationales mais « a décidé de ne plus répondre » selon le commandant Tim Hawkins, porte-parole de la 5e flotte.

Hawkins avait fait une déclaration détaillée sur deux incidents le 5 juillet, lorsque la 5e flotte a déployé un drone MQ-9, un avion P-8 Poseidon et le destroyer lance-missiles USS McFaul dans le golfe d’Oman, en réponse aux tentatives du CGRI de saisir deux pétroliers. En l’espace d’environ trois heures, les navires du CGRI se sont approchés du TRF Moss battant pavillon des Îles Marshall et du Richmond Voyager battant pavillon des Bahamas, mais se sont retirés lorsque le destroyer américain s’est approché, a indiqué la marine américaine.

Les États-Unis insistent sur le fait que l’Iran est « une menace claire pour la sécurité maritime régionale et l’économie mondiale », et a accusé Téhéran d’avoir « harcelé, attaqué ou saisi près de 20 navires marchands battant pavillon international » depuis 2021.