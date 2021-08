La marine accuse un marin d’avoir mis le feu à

Un marin de 20 ans de la Marine a été accusé d’avoir déclenché un incendie sur un navire d’assaut amphibie l’été dernier qui a blessé plus de 60 pompiers et causé des milliards de dégâts.

Le marin, qui n’a pas été nommé dans la déclaration de la Marine mais identifié par l’Union-Tribune de San Diego comme l’apprenti marin Ryan Mays, a été inculpé d’incendie criminel aggravé et de mise en danger délibérée d’un navire. Il avait 19 ans à l’époque et travaillait sur le navire, selon le mandat, également obtenu par The Daily Beast.

L’USS Bonhomme Richard, âgé de 22 ans, a pris feu le 12 juillet 2020 et a couvé pendant plus de quatre jours au large de San Diego. Plus de 60 marins et civils ont été soignés pour des blessures mineures, l’épuisement dû à la chaleur et l’inhalation de fumée.

Le navire a été déclassé en novembre 2020 après qu’une évaluation a déterminé que les réparations du navire coûteraient 3 milliards de dollars et prendraient cinq à sept ans.

Les preuves recueillies dans l’enquête suivante étaient suffisantes pour accuser Mays d’avoir déclenché l’incendie, le Cmdr. Sean Robertson, porte-parole de la 3e flotte américaine, a déclaré dans un communiqué.

D’autres informations n’étaient pas disponibles et la preuve n’était pas claire dans la déclaration. Une audience préliminaire « conformément à la procédure régulière dans le cadre du système de justice militaire » aura lieu, a déclaré Robertson.

L’incendie s’est déclaré dans la zone de stockage inférieure du navire, où étaient stockés des cartons, des chiffons et d’autres fournitures d’entretien, mais les vents ont rapidement balayé le feu dans tout le navire.

Le Bonhomme Richard a été mis en service en 1998. Son équipage complet comptait environ 1 000 marins et il pouvait transporter 2 000 Marines supplémentaires vers les champs de bataille ; en juillet, le nombre d’équipages s’élevait à 160. D’une longueur de 844 pieds, le navire n’était surpassé que par un porte-avions et pouvait accueillir des hélicoptères et des avions de combat tels que le F-35 et de gros aéroglisseurs pour amener les Marines à terre.

« Je sais que l’héritage de ce navire continuera à vivre à travers les hommes et les femmes courageux qui se sont battus si dur pour le sauver, ainsi que les marins et les Marines qui ont servi à son bord au cours de ses 22 ans d’histoire », a déclaré le secrétaire à la Marine Kenneth J. Braithwaite a déclaré dans un communiqué en novembre, lorsque le navire a été désarmé.

Contributeurs : Jessica Flores et Tom Vandenbrook, USA TODAY ; Presse associée